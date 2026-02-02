Dieser Musiker war Madison Beers Teen-Obsession

Madison Beer (26) hat in der Podcast-Show "Podcrushed" mit Gastgeber Penn Badgley (39) offenbart, wer sie als Kind so richtig umgehauen hat – und es ist niemand Geringerer als Justin Bieber (31). Die Sängerin erzählte, dass sie mit zwölf komplett im Bieber-Fieber war und in ihrem Zimmer sogar ein lebensgroßer Pappaufsteller stand. "Ganz ehrlich, Justin Bieber", sagte Madison, als Penn sie fragte, wen sie als 12-Jährige wohl in einem Medaillon bei sich getragen hätte. Das Gespräch wurde am Donnerstag, 22. Januar, veröffentlicht und dreht sich um ihr neues Album "Locket", das stark von ihrer jüngeren Version inspiriert ist.

Witzigerweise beeinflusste Justin damals sogar Madisons Karriere. Zur Erinnerung: 2012 teilte Justin online Madisons Cover von Etta James' Klassiker "At Last" – der virale Push, der alles veränderte. "Ich bin ausgerastet", schilderte sie im Podcast ihre Reaktion auf den Post. Danach sei sie erst einmal wieder zu ihrem Alltag zurückgekehrt, doch dann ging alles schnell. "Ich habe ihn getroffen und bei ihm unterschrieben, und es war ein Wirbelsturm", so Madison weiter. Mit Blick auf ihr Kinderzimmer fügte sie hinzu: "Für ein Mädchen, das ihn als Pappfigur im Zimmer hatte, war das verrückt."

Heute verbindet Madison eine enge, private Freundschaft mit Justin und Hailey Bieber (29). In einem Gespräch mit der Cosmopolitan sagte sie: "Ich liebe Justin und Hailey sehr" und schwärmte davon, wie besonders es sei, sich schon so lange zu kennen. Madison kennt Hailey seit ihrem zehnten, Justin seit ihrem zwölften Lebensjahr. Früher wurde sie oft als "weiblicher Justin Bieber" bezeichnet – ein Vergleich, den sie gelassen sieht. Beide posteten Covers und wurden von Scooter Braun (44) unter Vertrag genommen. Abseits des Business bleibt für Madison vor allem eines: ein enger Kreis, der sie von den ersten Fanmomenten bis zu ihrem neuen Album "Locket" begleitet hat.

Getty Images Madison Beer, Sängerin

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

Getty Images Madison Beer beim Jingle Ball 2024