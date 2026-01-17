Von 2016: Hailey Bieber teilt nostalgisches Foto mit Justin

Hailey Bieber (29) hat ihren Fans eine Portion Nostalgie serviert. Die Unternehmerin teilte am Freitag auf Instagram eine Bildergalerie aus dem Jahr 2016, darunter ein Kussfoto mit Justin Bieber (31). Auf dem Schnappschuss küssen sich die beiden vor einem Sonnenuntergang am Meer. Die Influencerin trägt dabei ein ärmelloses Top und hat blond gefärbte Haare. Der Musiker zeigt sich in einem schwarzen T-Shirt und einer Cap. Wo genau das Foto aufgenommen wurde, verrät das Model nicht. "Man hätte einfach dabei gewesen sein müssen", schreibt sie nur zu den Bildern.

Neben dem niedlichen Pärchenfoto zeigen die Bilder auch weitere Schlüsselmomente aus Haileys 2016. Es blitzen Erinnerungen mit Kendall Jenner (30) in Abendkleidern auf, ein Jetset-Moment mit Bella Hadid (29), dazu ein Pool-Schnappschuss mit Kylie Jenner (28). Mit einem Foto erinnert die Tochter von Stephen Baldwin (59) auch an ihre damaligen pinken Haare. Für ihre Fans sind diese Aufnahmen Gold wert. "Wir brauchen mehr unveröffentlichte Fotos von früher!", schreibt ein User in den Kommentaren.

Für einige User ist das zehn Jahre alte Foto mit Justin jedoch der Beweis dafür, dass sie sich damals in die Beziehung von Justin und Selena Gomez (33) eingeklinkt habe. Der "Baby"-Interpret und die Sängerin dateten on-off bis 2018. 2016 legten sie jedoch eine Pause ein, in der sich Hailey und Justin näherkamen. In einem Interview mit E! News verriet die Beauty einst, dass sie damals "kein festes Paar" gewesen seien. "Beziehungen in diesem Alter sind ohnehin schon kompliziert, aber ich möchte nicht wirklich darüber sprechen, weil das eine Sache zwischen mir und ihm ist", erklärte Hailey.

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Baldwin, 2016

Instagram / haileybieber Bella Hadid und Hailey Baldwin, 2016

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025