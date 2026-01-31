Justin Biebers Comeback: Ex Selena bei den Grammys dabei

Justin Bieber (31) kehrt zurück auf die größte Bühne der Musik und ausgerechnet dort trifft er auf eine Vergangenheit, die die Fans bis heute bewegt. Am Sonntag, 1. Februar 2026, steigt im Staples Center in Los Angeles die Grammy-Gala, bei der der Sänger nach vier Jahren Pause wieder performen wird. An seiner Seite wird Ehefrau Hailey Bieber (29) erwartet, während Selena Gomez (33), die Ex des Popstars, ebenfalls im Rampenlicht steht. Selena ist gemeinsam mit Ehemann Benny Blanco (37) für "Bluest Flame" nominiert, womit alle vier unter einem Dach zusammenkommen. Ein Abend, der vor Spannung knistert, weil Justins emotionales Comeback und Selenas großer Nominierungs-Moment sich kreuzen – Kameras inklusive.

Bereits der Blick auf die Gästeliste verspricht große Emotionen: Justin, dessen letzter Grammy-Auftritt aus dem Jahr 2022 stammt, bereitet sich auf eine Rückkehr vor, die viele als Heimkehr feiern. Selena wiederum tritt nicht nur als Musikerin ins Scheinwerferlicht, sondern auch als Teil eines kreativen Duos mit Benny, der als Produzent seit Jahren einen starken Lauf hat. Die Nominierung für "Bluest Flame" macht das Power-Couple zu einem der spannendsten Acts des Abends. Für Gesprächsstoff sorgt zudem, dass beide Karrieren an diesem Termin eine Zäsur markieren: hier das Live-Comeback eines Weltstars, dort die mögliche Krönung eines Herzensprojekts. "Die größte Nacht der Musikbranche" wird damit zum Treffpunkt zweier Lebenswege, die einst eng verwoben waren und nun professionell nebeneinander glänzen.

Abseits der Preisfragen und Showmomente richtet sich der Blick unweigerlich auf das Zwischenmenschliche. Justin und Selena prägten mit ihrer On-off-Geschichte eine ganze Generation von Pop-Fans, ehe beide neue Kapitel aufschlugen. Justin fand privat Stabilität mit Hailey, an deren Seite er sich in den letzten Jahren seltener zeigte, dafür umso fokussierter wirkte. Selena, die sich künstlerisch breiter aufgestellt hat und privat mit Benny an ihrer Seite auftritt, setzt seit einiger Zeit auf klare Grenzen und enge Kreise. Für manchen Fan mag dieses Grammy-Aufeinandertreffen Erinnerungen wecken, doch für die Beteiligten zählt vor allem der Moment: ein professionelles Wiedersehen in einer Nacht, in der Musik, Ausdauer und Neuanfänge glänzen und in der jeder seine eigene Geschichte selbstbewusst fortschreibt.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026