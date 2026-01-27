Babylüge? Das ist Serkan Yavuz' Meinung über Kim Virginia

Reality-TV-Bekanntheit Serkan Yavuz (32) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "unReal" wieder einmal kein Blatt vor den Mund genommen. Dieses Mal besprach er zusammen mit seinem Gast, dem YouTuber Ramon Wagner, Skandale aus der Reality-Welt. Besonders im Fokus stand Kim Virginia Grey (30), die 2025 wegen ihrer Schwangerschaft und eines späteren Verlustes in den Schlagzeilen war: Zahlreiche Influencer und Social-Media-Nutzer bezichtigten sie einer dreisten Lüge. Ramon zeigte sich ebenfalls skeptisch: "Ich glaube weder, dass sie schwanger war, noch dass sie das Kind verloren hat." Serkan selbst äußerte sich auch kritisch und stellte die Frage in den Raum, ob Kim und ihr Partner aus reiner Geltungssucht handeln: "Glaubst du das alles? Das ist doch so krank."

Das Gespräch zwischen den Influencern zeichnete ein düsteres Bild. Ramon behauptete über Kim und ihren Ehemann Nikola Grey (30): "Die haben keine Familie, natürlich haben sie Eltern, aber ich meine keine eigene Familie und offenbar haben sie auch keine Freunde. Ich glaube, deren Leben spielt sich wirklich nur in diesem Social-Media-Game ab, wo man halt immer irgendwelche Geschichten konstruiert." Serkan fügte hinzu, dass eine solche Herangehensweise alles verspielen könne, was sie sich in der Reality-Welt aufgebaut haben: "Meinst du, die sind schon so abgedriftet, dass sie so den Boden unter den Füßen verloren haben, dass sie immer einen draufsetzen wollen und immer mehr machen wollen?" Ramon ging sogar so weit zu sagen, dass Kim wohl in keiner Show mehr ernst genommen werde, da die Glaubwürdigkeit fehle. Abschließend betonte Serkan, er bezweifle, dass Kim und Nikola tatsächlich ein Paar seien: "Ich glaube auch nicht, dass die zusammen sind."

Kim verlor im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben ihr Baby nach einem Vorfall, bei dem ihr in den Bauch getreten wurde. Über die Details schwieg die Reality-TV-Bekanntheit. Auf Instagram wurde die Influencerin vor wenigen Tagen direkt gefragt, warum sie nie aufgelöst hat, was damals mit dem angeblichen Täter passiert ist. Kim reagierte knapp: "Wüsste nicht, für was. Hatte ich mal vor, aber... Manche Menschen haben dazu ihre Meinung und die lasse ich ihnen mehr als gerne... Dann muss ich ja nichts mehr davon preisgeben, glücklicherweise."

Collage: Instagram / serkan_yavuz, Instagram / kimvirginiaa Collage: Serkan Yavuz und Kim Virginia Grey

Instagram / itgirlagenten Ramon Wagner, Influencer

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac