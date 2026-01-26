Kim Virginia und Nikola machen "Urlaub statt Paartherapie"

Kim Virginia Grey (30) und ihr Mann Nikola (30) wagen den Neustart – und das nicht im Therapiezimmer, sondern unter Palmen. Nach ihrem Streit und einer Phase der Funkstille plant das Reality-Paar laut Kims aktueller Instagram-Story eine Auszeit zu zweit, fernab von Terminen und Kollegen. Ziel des Trips: reden, klären, sortieren. "Nikola und ich haben übrigens einen Urlaub in Planung, damit wir mal richtig reden können, ohne den ganzen Arbeitsstress und Mitarbeiter um uns herum", schreibt die wegen ihres Jobs sehr strapazierte Kim und lässt damit durchblicken, dass sie auf Abstand zum Alltag und Nähe zueinander setzt. Das ist ihr Fazit – mit gewohnter Selbstironie: "Anstatt von Paartherapie gibt's Urlaub." Mit dieser Ansage heizen die beiden die Gerüchteküche um ein mögliches Liebes-Comeback weiter an.

In ihrer Story legt die Influencerin, die sich unter anderem für Bodypositivity stark macht, nach und erklärt, weshalb es ausgerechnet ein gemeinsamer Trip sein soll: Eine Reise zeige, ob eine Beziehung oder Freundschaft wirklich Bestand habe. Ein erstes Lebenszeichen als Duo hatte es bereits in Form eines Selfies gegeben, das nach Monaten der Pause für Aufsehen sorgte. Nun legen die beiden Streithähne, die nach einer turbulenten On-Off-Phase bereits zum Jahreswechsel einen Annäherungsversuch gestartet hatten, nach: Die zwei wollen Gespräche ohne Störgeräusche führen – keine Kameras, keine Meetings, keine Begleitung aus dem Umfeld. Ob Strand, Städtetrip oder Berghütte, ließ Kim offen.

Privat hatten Kim und Nikola in den vergangenen Monaten immer wieder mit Höhen und Tiefen zu tun und zogen sich phasenweise aus der Öffentlichkeit zurück. In der Vergangenheit zeigten sie sich hingegen mehrfach offen für private Einblicke, auch in jene Momente, in denen emotionale Spannungen eskalierten – mal kleiner, mal tränenreich. Nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit im Oktober kam es zu einem besonders drastischen Vorfall: Nikola verließ das gemeinsame Heim in Dubai abrupt und ließ seine frisch vermählte Ehefrau allein zurück. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin betonte ihren Followerinnen und Followern gegenüber, dass sie trotzdem "versuchen, an der Ehe und dem gegenseitigen Vertrauen" zu arbeiten. Genau dieses Zusammenspiel wollen sie nun offenbar weit weg vom täglichen Trubel, der die Beziehung zuletzt stark gefordert hatte, finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia und Nikola Grey, 31. Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026