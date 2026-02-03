Verlobung mit Cardi B? Stefon Diggs macht Andeutungen

Stefon Diggs sorgte jetzt für romantische Spekulationen: Bei einer Pressekonferenz zum Super Bowl wurde der Star-Receiver der New England Patriots direkt gefragt, ob seine Freundin Cardi B (33) nach einem möglichen Titelgewinn ebenfalls einen Ring bekommen werde. Laut TMZ reagierte Stefon mit einem breiten Grinsen: "Es ist auf der Agenda, vielleicht", sagte der Football-Star und schob augenzwinkernd hinterher: "Ich muss aber erst meinen bekommen." Stefon und sein Team treffen bereits am 8. Februar im Levi's Stadium auf die Seattle Seahawks.

Seit Frühjahr 2025 zeigen sich der NFL-Profi und die "Up"-Interpretin offiziell zusammen, nachdem im Februar erste Fotos aus New York und Miami die Gerüchte befeuert hatten. Im Mai folgte ein gemeinsamer Auftritt bei einem Knicks-Playoff-Spiel, und im Sommer bestätigte Cardi die Beziehung mit einem Yacht-Foto auf Instagram. Im November krönte dann sogar gemeinsamer Nachwuchs das Glück: Das Paar begrüßte einen Sohn, dessen Name bisher nicht öffentlich ist, und wirkt seitdem unzertrennlich.

Cardi zeigte sich in den vergangenen Wochen vor allem stolz auf Stefons beeindruckenden Genesungsweg nach seiner Verletzung und darauf, dass er es bis zum Super Bowl geschafft hat. "Ich freue mich sehr für das gesamte Team, sie haben sich wirklich den Hintern aufgerissen", betonte sie laut People Magazine. Auch Stefon machte kürzlich deutlich, wie sehr Cardi ihn auf seinem Weg unterstützt, obwohl sie zuvor kein großer Sportfan gewesen sei. "Ich bin einfach dankbar, sie an meiner Seite zu haben. Sie ist eine tolle Frau", erklärte er laut US Weekly. Ob die beiden ihre Liebe nun bald mit einer Verlobung besiegeln, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025