Ex-Mann von Jill Biden wegen Mordes an Ehefrau angeklagt

William Stevenson, Jill Bidens (74) früherer Ehemann, wurde nun wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Der 77-Jährige soll seine Ehefrau Linda Stevenson getötet haben. Am späten Abend des 28. Dezembers vergangenen Jahres alarmierte die Polizei ein möglicher Fall häuslicher Gewalt im Haus des Paares in Wilmington, Delaware. Linda, die 64-jährige Ehefrau von William, wurde bewusstlos im Wohnzimmer gefunden und wenig später am Tatort für tot erklärt. William selbst wählte den Notruf und zeigte sich zunächst kooperativ. Laut TMZ wurde er inzwischen verhaftet und sitzt jetzt gegen eine Kaution von 500.000 Dollar in Haft.

Der Vorfall löste umfangreiche Ermittlungen der Polizei im New Castle County aus. Schon nach den ersten Untersuchungen rückte William schnell in den Fokus der Ermittler, wie Oe24 berichtet. In Lindas Nachruf wurde ihr Tod als völlig unerwartet beschrieben, während ihr Ehemann William darin mit keinem Wort erwähnt wurde. Obwohl noch viele Fragen zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv offenbleiben, arbeiten die zuständigen Behörden mit Hochdruck daran, alle Spuren zu sichern und den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren.

Bill Stevenson erlangte in den USA zuletzt vor allem durch seine frühere Ehe mit Jill Biden Bekanntheit. Die ehemalige First Lady war von 1970 bis zur Trennung 1974 mit ihm verheiratet, bevor sie 1977 Joe Biden (83) heiratete, mit dem sie bis heute zusammen ist. Während Jill und Joe sich auf ihr Familienleben und ihre Karrieren konzentrierten, führte Bill ein eher zurückgezogenes Leben, das nur gelegentlich durch seine Verbindung zur früheren First Lady in den Fokus rückte. Während die aktuellen Ermittlungen gegen Jills Ex-Mann weltweit Schlagzeilen machen, hat Jill selbst laut People Magazine bisher keine Stellungnahme zu den jüngsten Entwicklungen abgegeben.

Getty Images Jill Biden, First Lady der Vereinigten Staaten

Getty Images First Lady Jill Biden

