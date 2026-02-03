Anne Wünsches neues Zuhause ist ursprüngliche OnlyFans-Villa

Anne Wünsche (34) teilt ein großes Update aus ihrem Privatleben – und lässt ihre Community direkt mitraten. Auf Instagram zeigte die Influencerin am 2. Februar eine großzügige Villa auf Mallorca und fragte dazu: "Erkennst du sie?" Ursprünglich war das Haus als Model-Villa gedacht, nun will Anne dort mit ihren Kindern einziehen. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – in zahlreichen Kommentaren zeigen sich ihre Fans begeistert über das neue Zuhause von Anne und ihren Kids.

Die Villa, die Anne in ihrem Beitrag zeigte, war einst für ein besonderes Projekt vorgesehen. Es sollte eine Unterkunft für mehrere OnlyFans-Models werden, die dort gemeinschaftlich leben und arbeiten. Warum genau diese Pläne nun verworfen wurden, verrät die dreifache Mutter nicht. Doch ihre Fans scheinen begeistert von der Entscheidung, das Anwesen nun privat zu nutzen. Viele der Kommentare zeugen von Unterstützung und Glückwünschen für den Umzug ins neue Heim – einige wünschen sich aber auch mehr Details zu der Planänderung. Da die 34-Jährige dafür bekannt ist, ihren Followern stets offene Einblicke in ihr Leben zu geben, werden diese wohl nicht allzu lang auf sich warten lassen.

Privat ist Anne als dreifache Mutter bekannt, die ihren Alltag mit Kindern und Karriere öffentlich dokumentiert – mal chaotisch, mal sehr strukturiert. Die Unternehmerin hatte zuletzt ohnehin an Projekten auf Mallorca gearbeitet und dafür größere Summen und viel Energie eingeplant. Dass eine Immobilie nun zum Familienzuhause wird, passt zu ihrem Stil, Entscheidungen pragmatisch und nah an ihrem Leben mit den Kids zu treffen. Für ihre Community gehören Umzugskisten, Familientermine und Business-Gespräche seit Jahren zusammen – und genau diese Mischung aus Nähe und Offenheit sorgt regelmäßig für die starken Reaktionen unter ihren Posts.

Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden