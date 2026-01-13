"Bares für Rares"-Hammer: Diamantring erzielt 15.000 Euro

Glänzender Auftritt bei Bares für Rares: Cedrik Altemeier erschien am 13. Januar in der ZDF-Show an der Seite seiner Cousine Lena Schippers – im Gepäck ein Erbstück mit Familiengeschichte: Ein Solitär-Diamantring aus 750er Weißgold, der aus den 1970er-Jahren stammt und einst von der Uroma zur Oma wanderte, bevor die junge Generation jetzt über seine Zukunft entscheiden sollte. Nach der Expertise ging es direkt in den Händlerraum, wo ein Bietduell entbrannte. Am Ende griff Händlerin Susanne Steiger (43) zu und zahlte 15.000 Euro. Cedrik und Lena nahmen 3.000 Euro in bar mit, der Rest kommt per Überweisung. Ein Handschlag, große Erleichterung – und zwei strahlende Gesichter.

Schon in der Expertise machte Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) klar, was hier auf dem Tisch lag: ein "Luxusgeschoss" mit stufiger, erhöhter Fassung und charakteristischer "Vogelzungen"-Schiene, flankiert von zwei kleinen Beisteinen. Entscheidender Trumpf war die Papierlage. Neben einer Rechnung aus dem Jahr 1971 über mehr als 30.000 D-Mark legten die Verkäufer ein aktuelles Zertifikat aus Idar-Oberstein vor. Es bestätigt 2,01 Karat, die Farbe D (hochfeines Weiß+) und eine VS2-Reinheit. Die Expertin taxierte den Ring auf 15.000 bis 18.000 Euro und erklärte, dass historische Angaben wie "lupenrein/River" oft pauschal seien. Maßgeblich sei die D-bis-Z-Skala. Im Händlerraum startete das Feilschen bei 8.000 Euro, sprang über die 10.000, zog bis 13.000 – dann setzte Susanne mit 15.000 Euro den Schlusspunkt.

Für Cedrik und Lena war der Verkauf mehr als nur ein lukrativer Deal. Doch dass es so erfolgreich endet, ist in der ZDF-Trödelshow keine Selbstverständlichkeit: Immer wieder platzen Träume, wenn die Erwartungen der Besitzer und die Einschätzungen der Experten weit auseinanderliegen oder die Händler nicht mitziehen wollen. So lief es beispielsweise erst kürzlich bei "Bares für Rares"-Teilnehmerin Victoria Keller. Sie wollte ihre antike Musikkiste für nicht weniger als 20.000 Euro verkaufen. Die Händler schätzen das gute Stück jedoch auf viel weniger.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

Instagram / susanne_steiger Susanne Steiger, Händlerin bei "Bares für Rares"

Instagram / susanne_steiger Julian Schmitz-Avila, Steve Mandel, David Suppes, Jan Čížek und Susanne Steiger,

