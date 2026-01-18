Peinliches Ende: Verkäufer bricht bei "Bares für Rares" ab

Ein denkwürdiger Auftritt bei der ZDF-Trödelshow Bares für Rares endete für Nevzat Karadeli aus Mülheim an der Ruhr in einer herben Enttäuschung. Der Hoffnungsträger des Verkäufers: ein Frühwerk des renommierten Künstlers Otmar Alt, das durch ein Zertifikat des Künstlers auf 1.000 Euro beziffert wurde. Doch schon Expertin Dr. Bianca Berding stutzte die Erwartungen zurück und schätzte den Wert des Bildes auf 550 Euro. Moderator Horst Lichter (64) setzte noch eins drauf und bezeichnete das Werk scherzhaft als "Buntstiftmalerei" – ein düsteres Vorzeichen auf das, was im Händlerraum folgen sollte.

Dort gipfelte die Ablehnung in spöttischen Kommentaren, die Nevzat sichtlich frustrierten. Händler Walter Lehnertz (58) kommentierte trocken: "Das ist ja ein Kinderbild" und war dennoch der Einzige, der ein Gebot abgab – immerhin 300 Euro. Sein Kollege Julian Schmitz-Avila (39) ließ hingegen kein gutes Haar an dem Werk und beurteilte es mit den Worten: "Das berührt mich überhaupt nicht." Auch der Vergleich mit Kritzeleien aus der Kindheit blieb nicht aus. Für den Verkäufer gab es unter diesen Umständen keine andere Wahl, als das Bild wieder mitzunehmen und den Händlerraum ohne Deal zu verlassen.

Dass für die Verkäufer in der Trödelshow nicht immer alles ganz rund läuft, ist nichts Neues. Erst vor einer Woche platzte der große Traum vom Kassenknüller auch für Vanessa Pfeffer. Die Studentin erschien mit einer Plastikfigur eines Dudelsackspielers aus einem berühmten Londoner Kaufhaus und hoffte immerhin auf 2.000 Euro. Doch Experte Sven Deutschmanek (49) bremste die Euphorie mit einer klaren Einschätzung: Statt Edelmetall oder Antiquität nur ein Materialwert von 200 Euro. Auch im Händlerraum blieb die Enttäuschung nicht aus, denn am Ende lag das Höchstgebot von Christian Vechtel bei mageren 100 Euro. "Mit dieser Summe kann ich mich bei meiner Mutter nicht sehen lassen", betonte Vanessa unverblümt. Enttäuscht trat sie den Rückzug an – das Souvenir aus Familienbesitz blieb kurzerhand in ihrer Tasche.

Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

