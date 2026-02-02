Gil war sich sicher: Er fliegt zeitnah aus dem Dschungelcamp

Am Lagerfeuer im Dschungelcamp sorgt an diesem Abend vor allem eine Frage für Gesprächsstoff: Warum ist Sänger Gil Ofarim (43) immer noch dabei, obwohl inzwischen schon mehrere Mitstreiter ausgezogen sind? Unternehmerin Simone Ballack (49) spricht das Thema direkt an und erinnert vor versammelter Runde an den heftigen Shitstorm zu Beginn der Staffel. "Wer hätte gedacht, dass du dableibst. Nach dem ganzen Shitstorm vom Anfang hat ja jeder gedacht, du bist sofort raus", meint Simone. Gil zeigt sich selbst überrascht von seinem langen Verbleib und gesteht offen, dass er mit einem schnellen Auszug gerechnet hatte: "Ich ging davon aus, dass ich erst mal die erste Woche komplett alle Prüfungen mache und dann am ersten Tag auf Wiedersehen sage."

Im Dschungeltelefon findet Kandidatin Eva Benetatou (33) lobende Worte für den Musiker. Sie hebt vor allem seine Ruhe und Geduld hervor, die er trotz Kritik und wiederholter Angriffe im Camp gezeigt habe. "Er hat hier von Tag eins an sehr viel Geduld aufgebracht und auch immer wieder die Ruhe bewahrt, wenn er angegriffen wurde", erklärt sie und fragt sich, ob Gil die Zuschauer vielleicht vom Gegenteil seiner anfänglichen Außenwahrnehmung überzeugen konnte. In einer gemeinsamen Nachtwache mit Eva zeigt sich der sonst eher zurückhaltende Sänger dann erstaunlich redselig, reißt Witze wie "Kommt ein Cowboy vom Friseur – Pony weg!" und berichtet ausführlich von einem überraschenden Anruf von Weltstar Jon Bon Jovi (63), den er zunächst für einen Scherz gehalten habe: "Ich hab' gesagt 'Fuck you' und hab' aufgelegt. Er wollte mir sagen, wie geil das Album ist."

Schon vor Beginn der aktuellen Staffel hatten viele Fans angekündigt, das Dschungelcamp wegen Gil zu boykottieren. Auf der Instagram-Seite der Show hagelte es wütende Kommentare. "Das war's für mich für immer. Eine Sendung, die Gil eine Bühne gibt, ist für mich tot", schrieb ein enttäuschter Zuschauer. Auch andere machten ihrem Ärger Luft: "Ich bin wegen Gil sowas von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben. Gil ist meine Grenze!" Viele drohten offen damit, die Show nicht mehr einzuschalten und warfen dem Sender vor, sich mit dieser Entscheidung "keinen Gefallen getan" zu haben.

RTL Gil Ofarim und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

