Enthüllt: Darum wurde Darya bei GNTM nur Fünfte statt Zweite

Darya Strelnikova (33) packt aus – und wie! In einer neuen Bonusfolge ihres Podcasts "Pillowtalk" erzählt das Model, was wirklich bei Germany's Next Topmodel in Staffel 10 passiert sein soll. Die damals 21-Jährige landete am Ende auf Platz fünf, sagt nun aber, sie sei eigentlich als Finalistin vorgesehen gewesen – sogar als mögliche Zweitplatzierte. Der Wendepunkt? Ein Treffen mit Heidi Klum (52) im Kino, bei dem Instagram-Profile der Kandidatinnen analysiert wurden. Dort sei Darya als "party-girl" und "drunk-girl" dargestellt worden, was die Influencerin wütend gemacht habe. "Ich wollte es nicht sagen, ich war so angepisst auf Heidi und ich wusste, wenn ich irgendwas sage, wie das rüberkommt. Ich fand das alles andere als cool: Du als erwachsene Frau solltest nicht so mit dem Finger auf junge Mädchen zeigen", sagt sie über die damalige Situation.

Im TV habe es später so ausgesehen, als sei Darya wegen einer angeblichen Zickerei beim Cosmopolitan-Shooting rausgeflogen. Doch in ihrem Podcast zeichnet sie ein anderes Bild: Die Produktion habe sie damals gedrängt, dazu Stellung zu beziehen – bis ihr der Kragen platzte. "Ich hab dann halt gesagt – und das wurde nie ausgestrahlt – dass ich das überhaupt nicht in Ordnung finde, wie Heidi mich darstellt", erklärt sie. Und weiter: "Ich will nicht wissen, was sie schon alles in ihrem Leben gemacht hat, um dahinzukommen, wo sie ist. Und ich habe gesagt, wortwörtlich: Ich will nicht wissen, für wen sie alles die Beine breitgemacht hat. Ich werde nicht lügen – das war keine gute Aussage von mir", zitiert sie sich selbst. Laut Darya habe ihr Ausraster Konsequenzen gehabt: Ein Produzent habe ihr vor Ort gesagt, sie wäre eigentlich als Zweite vorgesehen gewesen, Heidi habe sich jedoch kurzfristig umentschieden. Auch später will sie die Folgen gespürt haben: Eine Einladung zu einem Event rund um Heidis Kollektion sei einen Tag vor Abflug zurückgezogen worden – angeblich, weil Heidi sie nicht dabeihaben wollte.

Darya wurde durch ihre GNTM-Teilnahme zur Social-Media-Größe, zeigt dort bis heute gerne Glamour, Reisen und Partynächte – genau die Seite, die in der Show einst kritisiert wurde. Wer ihr online folgt, erlebt eine, die ihr Ding macht, auch wenn es aneckt. Heidi wiederum teilt privat gern Familienmomente, feiert Meilensteine mit ihren Kindern und begleitet ihren Ehemann Tom Kaulitz (36) zu Musik- und Modeevents. Zwischen Blitzlicht und Business haben beide ihre eigene Welt: Darya die der direkten Worte und Selfmade-Marke, Heidi die der großen Bühnen, Traditionen und enger Kreise.

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im Dezember 2025

Anzeige