Emmy Russ entschuldigt sich wegen Bodyshaming gegen Sophie

In einem heftigen Streit bei #CoupleChallenge griff Emmy Russ (26) Sophie Welack aufgrund ihres Äußeren an. Sowohl Sophie als auch der Sender stuften das als Bodyshaming ein. In der Show zeigte Emmy wenig Einsicht, doch das ändert sich jetzt. Bei Instagram verkündet das Reality-Sternchen, sich "ernsthaft entschuldigen" zu müssen. "In dem Moment, als ich aufs Schlimmste beleidigt wurde und Ariel gegenüber Slutshaming betrieben wurde, habe ich mich auch als Frau angegriffen gefühlt und emotional reagiert. Keine Frau sollte sich im Jahr 2026 noch dafür rechtfertigen müssen, weil sie Geschlechtsverkehr hat. [...] Trotz dessen sind Aussagen von mir gefallen, die so nicht hätten sein müssen, besonders in Bezug auf Äußerlichkeiten", erklärt Emmy und ergänzt direkt: "Das war nicht richtig und dafür möchte ich mich entschuldigen."

Es sei nie ihre Absicht gewesen, jemanden aufgrund seines Körpers zu verletzen oder herabzuwürdigen. Dennoch wolle Emmy deutlich machen, dass weder Bodyshaming noch Slutshaming akzeptabel seien: "Slutshaming ist genauso schlimm wie Bodyshaming... Ich verspreche euch, das kommt nicht wieder vor." In ihrem Text erwähnt sie aber nicht Sophies Namen oder spricht sie direkt an. Die User in den Kommentaren sind skeptisch. "Ich hoffe, du hast dich bei der entsprechenden Person entschuldigt. Weil das Öffentliche hier macht es nicht besser", gibt nicht nur ein Nutzer zu bedenken. Ein anderer ergänzt: "Diese Entschuldigung ist nichts wert, wenn du sie nicht der betroffenen Person persönlich gesagt hast." Viele finden aber auch, dass Emmy Größe zeigt, indem sie ihren Fehler einsieht und auch öffentlich dazu steht.

Zwar hatte Emmy bei "#CoupleChallenge" nicht direkte Kritik an Sophies Körper geäußert, aber ihre Kommentare waren dennoch eindeutig. Im Streit meinte die Sommerhaus der Normalos-Gewinnerin aufgebracht, dass weder Emmy noch Ariel besser seien als sie, sondern genau wie jeder Mensch nur "zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf" haben. Daraufhin entgegnete Emmy: "Na ja, bisschen weniger habe ich am Körper." Für Sophie war das ganz klar Bodyshaming. Im Netz erklärte sie schon vergangene Woche: "Bodyshaming als Unterhaltung ist einfach nur ekelhaft." Emmy habe kein Recht, sie so anzugreifen, weil sie durch TV und Co. bekannt sei.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, November 2025

Instagram / sophiewelack_ Realitystar Sophie Welack, September 2025

RTLZWEI Sophie Welack, Emmy Russ, Hendrik Sünder und Ariel bei "#CoupleChallenge"