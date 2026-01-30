"#CoupleChallenge"-Sophie kontert Emmys "Bodyshaming"-Spruch

Bei #CoupleChallenge fliegen die Fetzen: Reality-TV-Star Sophie Welack gerät mit Mitstreiterin Emmy Russ (26) heftig aneinander – und das alles wegen einer Nominierung für die Exit-Challenge. In der hitzigen Runde im TV werden Sophie und ihr Partner Hendrik Sünder von Ariel und Joshi Josh auf die Abschussliste gesetzt – und von ihnen als "Loser" bezeichnet. Doch Sophie kontert scharf: "Ich habe mehr IQ in der Birne als du. Also, halt mal die Fresse." Als der Streit weiter eskaliert, legt sie nach: "Das Einzige, was du kannst, ist in irgendwelchen Formaten b*msen." Plötzlich schaltet sich Emmy ein – mit einem Spruch, der jetzt für mächtig Ärger sorgt.

Denn die Beauty & The Nerd-Bekanntheit kommentiert den Schlagabtausch mit: "Wenigstens will sie überhaupt jemand b*msen." Auf Instagram macht die Reality-Teilnehmerin kurz nach der Ausstrahlung nun klar, wie sehr sie diese Worte treffen. In ihrer Story schreibt Sophie: "Haben gerade '#CoupleChallenge' geschaut. Ich melde mich morgen dazu. Das Ganze muss man erstmal verdauen. Bodyshaming als Unterhaltung ist einfach nur ekelhaft. Sätze wie 'Wenigstens will dich überhaupt wer b*msen' sind nicht frech, sondern maximal niveaulos. Sie zeigen dein wahres Gesicht, nicht meins." Gegenüber ihren Followern betont sie, dass Bekanntheit in keiner Welt ein solches Verhalten entschuldigt und kündigt an: Wer solche Sprüche feiert, solle ihr ruhig entfolgen, denn Bodyshaming habe auf ihrem Account keinen Platz. Außerdem teasert sie an, dass die Situation in den kommenden Folgen noch weiter eskalieren soll – und sie diesmal kein Blatt mehr vor den Mund nehmen werde.

Doch auch die Sommerhaus der Normalos-Gewinnerin selbst musste zuletzt einiges an Kritik einstecken. Carina Nagel machte in der vergangenen Woche ihrem Unmut über Sophie und Hendrik Luft. In einer Instagram-Story ließ sie kein gutes Haar an den beiden. "Ich fand bei der Ausstrahlung Sophie und Hendrik mehr als unangenehm", wetterte die Zypern-Auswanderin und sprach offen von "Fremdschämen". Am Set hätten beide noch besonders freundlich gewirkt, im TV aber hätten sie sich komplett danebenbenommen. Besonders die Lästereien des Paares sorgten bei der Mitstreiterin für fassungsloses Kopfschütteln. "Ich saß vorm Fernseher, ich dachte mir: 'What the fuck'", brachte sie ihren Ärger auf den Punkt.

Instagram / sophiewelack_, Instagram / emmyruss Collage: Sophie Welack und Emmy Russ, Realitystars

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten, 2026

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star