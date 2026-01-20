Cruz Beckham äußert sich erstmals nach Brooklyns Vorwürfen

Weniger als 24 Stunden nach den wuchtigen Vorwürfen von Brooklyn Peltz-Beckham (26) meldet sich nun Cruz Beckham (20) – allerdings anders, als viele erwartet hatten. Der 20-Jährige äußert sich auf Instagram nicht zum Familienstreit, sondern zeigt sich mit Gitarre im Tonstudio in London und signalisiert damit: Arbeit statt Drama. Während Brooklyn seinen Eltern Victoria und David sowie den Brüdern Romeo und Cruz Kontrolle, Manipulation und sogar Sabotage seiner Ehe mit Nicola Peltz (31) vorwirft, setzt Cruz auf Stille und Fokus – und kündigt intime Konzerte an, für die er derzeit probt. Die behaupteten Social-Media-Blockaden lässt er vollkommen unkommentiert.

Brooklyn hatte zuvor in einem langen Post schwere Vorwürfe gegen seine berühmte Familie erhoben. Er behauptete, seine Eltern hätten über Jahre versucht, die öffentliche Erzählung über die Beckhams zu kontrollieren und damit auch seine Beziehung zu Nicola zu beeinflussen. Nach seinen Worten sollen Cruz und Bruder Romeo ihn im Sommer zeitweise auf Social Media blockiert haben. Zudem schilderte der älteste Beckham-Sohn, seine Frau sei kurz vor der Hochzeit als "nicht Blut" und "nicht Familie" bezeichnet worden und werde bis heute respektlos behandelt. Auch der Name "Brand Beckham" fiel in dem Statement und zeichnete das Bild einer Familie, in der laut Brooklyn der öffentliche Auftritt wichtiger sei als private Nähe. Während David und Victoria bislang weiterhin schweigen, gibt Cruz in seinen Posts einen Einblick in seine Musik und den Studioalltag und teilt seine Vorfreude auf bevorstehende intime Gigs – ohne ein Wort zu den massiven Anschuldigungen.

Der zurückhaltende Kurs von Cruz passt zu dem Bild, das viele Fans in den vergangenen Jahren von ihm gewonnen haben. Der jüngere Bruder von Brooklyn arbeitet seit einiger Zeit zielstrebig an seiner Musikkarriere, teilt lieber kurze Studioeinblicke, Jam-Sessions mit Freunden oder Fotos von Instrumenten, als private Einblicke in Familienangelegenheiten zu geben. In der Vergangenheit zeigte sich der Nachwuchskünstler häufig an der Seite seiner Geschwister, bei Fußballmomenten mit Vater David oder stylischen Auftritten mit Mutter Victoria. Zu persönlichen Themen präsentierte er sich jedoch meist zurückhaltend und ließ eher seine Hobbys und Projekte sprechen. Auch die enge Bindung zu seinem Freundeskreis und die Leidenschaft für Musik scheinen bei Cruz im Mittelpunkt zu stehen – Momente, in denen es nicht um Glamour, große Namen oder Schlagzeilen geht, sondern um Alltag, Kreativität und Menschen, mit denen er Zeit verbringen möchte. Ob sich die Spannungen mit Brooklyn langfristig lösen lassen, bleibt abzuwarten. Zumindest goss Cruz kein zusätzliches Öl ins Feuer.

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2026