Cruz Beckham postet kryptische Botschaften im Familienstreit

Cruz Beckham (20) hat auf Instagram mit zwei kryptischen Storys für Aufsehen gesorgt. Der jüngste Sohn von Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) teilte zunächst ein Bild von sich mit einer Dose des brasilianischen Getränks Guaraná Antarctica in der Hand, untermalt vom Song "I'm Not Such an Innocent Girl", einem Hit seiner Mutter aus dem Jahr 2001. In einer weiteren Story zeigte Cruz ein Foto, auf dem die Worte "Loneliest Boy" zu sehen sind, darüber stand "Verse 1". Zu beiden Posts fehlte jede Erklärung, doch Fans spekulieren, ob diese Beiträge als subtiler Kommentar zum schwelenden Familienstreit in der berühmten Beckham-Familie zu verstehen sind.

Der medial ausgetragene Konflikt um Brooklyn Peltz-Beckham (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) hat in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen gemacht. Brooklyn äußerte kürzlich in einem langen Statement, dass er keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern wünsche und sich nicht mehr mit der Familie versöhnen wolle. Er warf ihnen unter anderem vor, ihn während seiner Hochzeit mit Nicola in eine demütigende Situation gebracht zu haben. Auch von Social-Media-Auseinandersetzungen und fehlender Unterstützung sprach der 26-Jährige. Ob Cruz' kryptischer Zettel mit der Aufschrift "Loneliest Boy" auf diese familiären Spannungen anspielt, bleibt unklar.

Cruz' aktuelle Instagram-Posts kommen im Kontext seiner bisherigen Interaktionen eigentlich nicht überraschend. Kürzlich hatte der Musiker bereits andere versteckte Spitzen geteilt, etwa indem er einen Beitrag likte, der sich humorvoll mit dem angeblichen Streit um den Hochzeitstanz seines Bruders auseinandersetzte. Nun rätseln Fans und Pressevertreter, welche Botschaft hinter Cruz' simplem Selfie mit Guaraná-Dose und einem hingekritzelten "Loneliest Boy" stecken könnte. Klar ist: Der jüngste Schlagabtausch scheint das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den Brüdern sowie zu den Eltern noch weiter zu belasten.

Getty Images Cruz Beckham, März 2025

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025