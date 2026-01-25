Harper Beckham bricht ihr Schweigen in familiärem Konflikt

Harper Seven Beckham (14) hat sich nach Tagen des Schweigens erstmals zu Wort gemeldet – allerdings nicht mit Worten, sondern mit einem Post. Die 14-Jährige teilte am Freitag auf Instagram ein schwarz-weißes Laufstegfoto von Bruder Romeo Beckham (23), aufgenommen in Paris, und gratulierte ihm zu seinem Auftritt während der Fashion Week. "Schon wieder!! Eine weitere fantastische Show x @romeobeckham @willychavarria", schrieb sie zu dem Bild und markierte Designer Willy Chavarria. Der Post folgt auf Brooklyn Peltz-Beckhams (26) öffentliches Instagram-Statement vom Montag, in dem der 26-Jährige seine Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) scharf anging und ihnen vorwarf, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) zu sabotieren.

Auch der Rest der Familie feierte Romeos Lauf über den Pariser Catwalk. Designerin Victoria veröffentlichte eine Videosequenz ihres Sohnes und kommentierte knapp: "Stolz". Bruder Cruz Beckham (20) schickte mit "Oh yeah" Jubel hinterher. Besonders brisant: In seinem langen Posting behauptete Brooklyn, selbst seine Brüder seien "geschickt" worden, ihn online anzugehen, bevor sie ihn im Sommer blockiert hätten. Außerdem teilte er gegen die scheinbare Schaufenster-Harmonie der "Brand Beckham" aus und monierte, in der Familie werde Nähe danach bewertet, wie oft man gemeinsame Bilder poste. Victoria selbst reagierte bislang nicht direkt auf die Vorwürfe, britische Medien berichteten jedoch, sie sei beim Lesen des Statements tief getroffen gewesen.

Hinter den Kulissen gilt Harper als diejenige, die lange zwischen den Fronten stand und ihrem ältesten Bruder besonders nahe war. Seit die Spannungen eskalieren, soll genau dieses Band gelitten haben – nicht zuletzt, weil Harper weiterhin mit den Eltern lebt und Brooklyn auf Abstand ist. Der Älteste der vier Geschwister ließ kürzlich durchblicken, wie sehr ihm der fehlende Kontakt zusetzt, während er nach außen betont, seine kleine Schwester aus dem Streit heraushalten zu wollen. Dass Harper nun ausgerechnet Romeos Pariser Moment feiert, zeigt, wie sehr der Alltag der Familie inzwischen zwischen Glamourterminen, Social Media und privaten Rissen pendelt – und wie die Jüngste versucht, Unterstützung zu zeigen, ohne selbst Position zu beziehen.

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF