Ausverkauftes Konzert: Cruz Beckham kündigt erste Tour an

Cruz Beckham (20) macht ernst: Der Sänger hat mitten in einer turbulenten Woche für die berühmte Familie seine erste Mini-Tour angekündigt. Nachdem sein London-Gig im Courtyard Theatre in wenigen Stunden ausverkauft war, legte der jüngste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) neue Termine nach - das berichtet das Magazin Daily Mail. Los geht es bereits nächsten Monat in Birmingham, weitere Shows führen ihn nach Bristol, Manchester und Glasgow; dazu kommt ein Abstecher nach Paris am 19. März. Die Daten verriet Cruz auf Instagram und schrieb: "Ich freue mich riesig, meine erste Mini-Tour anzukündigen. Es ist mein Traum, euch die Musik vorzustellen, an der ich gearbeitet habe. Sehen wir uns dort? Lasst uns eine tolle Zeit haben, okay?"

Schon kurz nach der Ankündigung deutete Cruz an, dass die Begeisterung der Fans noch mehr Konzerte nach sich ziehen könnte. "Großbritannien... Ich bin sprachlos, tausend Dank. Sieht so aus, als müsste ich noch mehr Shows hinzufügen?!?", schrieb er in seiner Story und hinterlegte sie auffällig mit dem Spice-Girls-Hit "Who Do You Think You Are?". Freundin Jackie Apostel meldete sich ebenfalls direkt unter dem Post zu Wort und gab einen klaren Wunsch mit auf den Weg: "Ich denke, du solltest vorher noch mindestens einen weiteren Song veröffentlichen, oder?", kommentierte die Schauspielerin. Während Cruz die Termine teilt und Tickets für den 30. Januar um 10 Uhr ankündigt, schwappt in der Familie parallel Musik-Euphorie hoch: Victoria stieg mit ihrem 2001er-Solo "Not Such An Innocent Girl" an die Spitze – getragen von einer Social-Media-Welle, die den Song aus Spaß und Solidarität pushte.

Die vergangenen Tage waren besonders turbulent für die Beckham-Familie. Vor Kurzem hatte sich Cruz' ältester Bruder Brooklyn (26) öffentlich von den Eltern distanziert und Victoria vorgeworfen, seine Ehe sabotieren zu wollen. Dennoch zeigt Victoria öffentlich Freude über jede gute Nachricht aus ihrer Familie. Sie reagierte auf Cruz‘ ausverkauftes Konzert mit den Worten "Wow" und war sichtlich stolz auf ihren jüngsten Sohn. David zeigt sich traditionell als stolzer Vater, der den Weg seiner Kinder gern aus der ersten Reihe verfolgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham und Victoria Beckham bei der Premiere "Lola" im Februar 2024 in L.A.

Anzeige