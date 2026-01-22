Cruz Beckham lacht über Hochzeitstanz-Memes im Netz

Cruz Beckham (20), der jüngste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) reagierte kürzlich auf Instagram mit Likes auf diverse Memes, die sich über einen angeblich peinlichen Hochzeitstanz seiner Mutter lustig machen. Auslöser der Welle an KI-generierten Bildern und Videos waren Aussagen von Cruz' älterem Bruder Brooklyn (26), der zuvor öffentlich behauptet hatte, Victoria habe bei seiner Trauung mit Nicola Peltz-Beckham (31) in Palm Beach 2022 "unangemessen" mit ihm getanzt und ihm damit den romantischen ersten Tanz mit seiner Frau genommen.

Ein besonders populäres Meme wurde von dem Comedy-Creator "olly_101" veröffentlicht, der sich in einem Video als DJ auf der Hochzeit von Brooklyn und Nicola ausgibt. In dem Clip kündigt er "den Song, den die Mutter des Bräutigams für ihren ersten Tanz mit ihrem Sohn gewünscht hat" an – und legt dann den R&B-Hit "Pony" von Ginuwine (55) auf, bekannt aus Channing Tatums (45) Stripszene in Magic Mike. Als Bildunterschrift schrieb er: "Interessante Moves, Victoria." Cruz drückte den Like-Button, ebenso bei einem zweiten Meme, das eine alte TV-Performance der Designerin aus ihren Solo-Zeiten zeigt, dazu der Spruch: "Der betreffende Hochzeitstanz." Fans bemerkten die Reaktion des 20-Jährigen sofort, kommentierten unter dem Video begeistert mit Sätzen wie "Cruz Beckham mag das!" oder "Was für ein Sportsgeist!" und feierten ihn dafür, dass er offenbar mitlachen kann.

Familie Beckham steht seit Jahren in der Öffentlichkeit – innere Spannungen dringen zuletzt immer häufiger ungefiltert nach außen. Brooklyn hatte zuvor auf Instagram ein langes Statement veröffentlicht, in dem er seinen Eltern vorwarf, öffentliche Erzählungen über die Familie zu kontrollieren. Besonders der Moment des "gekaperten" ersten Tanzes mit seiner Frau stand im Mittelpunkt seiner Schilderungen. Das Netz reagierte mit einer Flut an lustigen Memes.

Getty Images Cruz Beckham, März 2025

X.com / https://x.com/KhalQ9Q KI-generiertes Bild von Victoria Beckham, vor ihrem Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023