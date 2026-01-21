Brooklyn Peltz-Beckhams Brüder stichelten online gegen ihn

Im Hause Beckham kocht der Familienzoff hoch: Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat am Montag auf Instagram in einem sechsseitigen Statement schwere Vorwürfe gegen seine Eltern Victoria und David erhoben – und erklärt, er wolle sich nicht mit der Familie versöhnen. Er spricht von Attacken auf Social Media und behauptet, seine Brüder Romeo und Cruz seien auf ihn "angesetzt" worden. Ausgerechnet in der Woche, in der Cruz seine erste London-Show feiert und Tickets in Sekunden weg sind, legt der Musiker nach: Auf Instagram dankt er den Fans, untermalt sein Frühstücks-Post mit dem Spice-Girls-Hit "Who Do You Think You Are?" und deutet weitere Gigs an.

Mehrere Online-Momente heizen den Streit zusätzlich an. So imitiert Cruz liebevolle Zeilen, die Brooklyn öffentlich an Ehefrau Nicola Peltz (31) richtet. Außerdem kommentiert er einen Beitrag von Romeo spitz mit "So schön, Romeo", nachdem Nicola unter einen Beitrag von Romeos Ex-Freundin Mia Regan (23) "So schön, Mia" schrieb. Später postet Cruz ein Familienfoto von Victoria in Paris mit den Worten: "Ich liebe meine Familie... Mum und Dad, ihr habt uns das Leben geschenkt" – viele lesen darin eine Spitze gegen Brooklyns Prioritäten. Romeo wiederum teilt auf Instagram einen Screenshot mit Justin Biebers (31) "Walking Away". Cruz zitierte jüngst nach Brooklyns explosiver Erklärung die Lyrics zu "Who Do You Think You Are?", was als klares Zeichen der Solidarität mit Victoria verstanden wird.

Hinter diesen öffentlichen Worten liegt jedoch die Geschichte einer Familie, die einst als Vorzeigemodell galt. Brooklyn wurde lange als das Aushängeschild der Beckham-Dynastie gesehen und war vor seinem Bruch sehr eng mit seinen Eltern verbunden. Vor allem Cruz war in der Vergangenheit stolz auf die enge familiäre Bindung. Die aktuelle Dynamik zeigt jedoch, wie zerbrechlich das familiäre Gleichgewicht sein kann, besonders wenn persönliche Differenzen öffentlich ausgetragen werden. David und Victoria, die sich einst mit ihrer engen Familienzusammengehörigkeit rühmten, dürften von dem Konflikt tief getroffen sein.

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

