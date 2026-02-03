"Bist mir zu billig": Aleks Petrovic schießt gegen Emmy Russ

Aleksandar Petrovic (34) und Emmy Russ (26) sorgen derzeit für ordentlich Wirbel im Reality-TV-Kosmos. Über Instagram teilte Aleks jetzt ein Video, in dem er scharf gegen Emmy austeilt, nachdem sie zuvor öffentlich gegen ihn geschossen hatte. Der Reality-TV-Star sitzt dabei lässig im Pool, raucht eine Zigarette und kommentiert einen Clip von Emmy, in dem sie betont, keineswegs billig zu sein. Aleks entgegnet: "Niemand hat gesagt, dass du billig bist. Aber deine Herangehensweise, Sachen so zu drehen, das ist sehr billig und macht dich billig." Anschließend wirft er ihr Eifersuchts- sowie Ego-Probleme vor und beendet das Video mit einem klaren, aber harten Urteil: "Du bist mir zu billig."

Doch damit nicht genug: Emmy hatte zuvor behauptet, Aleks habe sich hinter ihrem Rücken mit ihrer besten Freundin getroffen. Diesen Vorwurf will der Realitystar so nicht stehen lassen und erklärt, dass der Kontakt zur besagten Freundin rein geschäftlicher Natur gewesen sei. Die Freundin habe ihm lediglich als Maklerin geholfen, eine neue Immobilie zu finden. Um seine Aussage zu untermauern, blendet Aleks in dem Clip sogar Chatverläufe sowie ein gemeinsames Foto der Maklerin ein, das er Emmy zuvor als "Gruß" geschickt hatte. Daraufhin legt er nach und zeigt zensierte Fotos von Emmys angeblichen Eskapaden und unangebrachtem Verhalten im betrunkenen Zustand.

Dabei hatte die Verbindung zwischen den beiden Reality-Stars zunächst vielversprechend begonnen: Beide waren sich in der Show #CoupleChallenge nähergekommen und hatten ihren Kontakt anschließend intensiviert. Doch bereits kurz darauf begann die Beziehung zu bröckeln. In den vergangenen Tagen sorgten zudem romantische Abende von Emmy mit Reality-Kollege und Aleks' Erzfeind Chris Manazidis für zusätzlichen Gesprächsstoff. Wie es nun zwischen den beiden weitergeht und ob Emmy sich zu den neuen Vorwürfen äußern wird, bleibt abzuwarten.

IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Aleks Petrovic und Emmy Russ

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten am Lagerfeuer, 2026