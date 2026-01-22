Kelly Clarkson begeistert: Ein Hai wurde nach ihr benannt

Kelly Clarkson (43) hat Grund zur Freude: In ihrer eigenen Talkshow erfuhr die Sängerin, dass ein Hai nach ihr benannt wurde! Das Ehepaar Andrea und Darrell Clulow, das zu Gast bei der "Kelly Clarkson Show" war, brachte die Neuigkeiten mit. Die beiden engagieren sich für den Schutz von Haien und erklärten, sie hätten im Sommer auf einer Forschungsexpedition einen Hai markiert und adoptiert. Diesem gaben sie den Namen "Kelly Sharkson".

Das Ehepaar verfolgt mit seinem Projekt allerdings mehr als nur außergewöhnliche Namensgebungen. Andrea und Darrell setzen sich dafür ein, Kindern die Wichtigkeit von Haien näherzubringen und Vorurteile gegen diese faszinierenden Tiere abzubauen. Inspiriert von den Ereignissen auf ihrer Expedition entstand das Kinderbuch "Finn & Friends", das lustige Geschichten mit Botschaften über Empathie und Umweltschutz verbindet. Auch interaktive Elemente wie Ausmalbilder und Spiele sollen Kindern Anreize geben, sich eingehender mit Meeresbewohnern zu beschäftigen. Der Gewinn des Buches unterstützt verschiedene Organisationen, die sich für den Schutz der Ozeane einsetzen.

Kelly, die im vergangenen Jahr einen schweren Verlust bewältigen musste, glänzte in ihrer Rolle als begeisterte Gastgeberin. Sie nannte die Idee des Buchs "wirklich clever" und war sichtlich berührt von der Leidenschaft, mit der Andrea und Darrell Kinder zum Schutz der Meere inspirieren möchten. Dass sie als Namensgeberin eines Hais dafür ein kleines Symbol sein darf, schien die zweifache Mutter förmlich ins Schwärmen zu bringen. Diese überraschende Verbindung zur Unterwasserwelt dürfte der Sängerin noch lange in Erinnerung bleiben.

IMAGO / Everett Collection Sängerin Kelly Clarkson

IMAGO / MediaPunch Kelly Clarkson, Sängerin

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson mit Familie 2025