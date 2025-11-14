Sarah Snooks Tochter denkt: Das macht ihre Mama beruflich

Sarah Snook, bekannt aus der Serie "Succession", brachte das Publikum in der Kelly Clarkson (43) Show mit einer amüsanten Anekdote über ihre zweijährige Tochter zum Lachen. In der Sendung am 6. November erzählte die Schauspielerin, dass ihre kleine Tochter bisher keine genaue Vorstellung davon habe, was ihre berühmte Mutter beruflich macht. "Sie lernt noch, was ich mache", verriet Sarah mit einem Lächeln. Die Kleine scheint zu glauben, dass ihr Job daraus bestehe, während einer Theateraufführung immer wieder zu verbeugen. "Sie denkt, ich stehe einfach da, verbeuge mich und die Leute klatschen", erklärte Sarah augenzwinkernd.

Noch skurriler wurde es, als Sarah von einer Situation in einem Auto erzählte: Ein Bus mit ihrem Gesicht als Werbeaufdruck hielt neben ihnen, und während Sarah hoffte, die Situation würde Eindruck hinterlassen, reagierte ihre Tochter gelassen mit einem einfachen "Na und" und wandte sich wieder ihrem Zeichenspiel zu. Gemeinsam mit ihrem Mann Dave Lawson hatte Sarah die Kleine bei Theaterproben schon häufiger mit hinter die Kulissen genommen, um sie in ihren Arbeitsalltag einzubinden. Dabei sei auch die Liebe zu den kleinen Ritualen, wie das Verbeugen nach einer Aufführung, geweckt worden.

Sarah und Dave, die ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, wurden 2023 Eltern. Sarah gab in einer emotionalen Dankesrede bei den Emmys Anfang 2024 preis, dass sie während der Dreharbeiten zur letzten Staffel "Succession" schwanger war und ihre Tochter ihr in dieser Zeit viel Kraft gegeben habe. In einem Instagram-Post teilte die Schauspielerin später ein Foto von sich und ihrem Neugeborenen während des Finales der Serie. Für Sarah, die sich sowohl auf der Leinwand als auch auf der Theaterbühne einen Namen gemacht hat, scheint Familie einen besonderen Stellenwert im Leben einzunehmen.

Getty Images Sarah Snook im September 2022

Getty Images Sarah Snook mit ihrem Emmy als Beste Schauspielerin in "Succession"

Getty Images Sarah Snook "Succession"-Star