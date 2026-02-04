Prinzessin Kate enthüllt neues royales Haustier

Überraschende Baby-News aus dem royalen Hunde-Körbchen: Prinzessin Kate (44) hat bei einem Besuch in einer Textilfabrik im walisischen Cardigan ganz nebenbei verraten, dass die Familie in ihrem Zuhause Forest Lodge bei Windsor heimlich Zuwachs bekommen hat. Bei dem Termin am Dienstag begegnete sie dem English Cocker Spaniel Barney der Firma Hiut Denim und konnte gar nicht mehr aufhören, das Tier zu streicheln. Laut dem Magazin Hello! geriet die Prinzessin dabei so ins Plaudern, dass sie den anwesenden Mitarbeitern verriet, dass sie und Prinz William (43) nun einen acht Monate alten Cocker-Spaniel-Welpen haben, der gemeinsam mit Familienhündin Orla bei ihnen lebt.

Im Gespräch mit den Angestellten erklärte Kate laut Hello!: "Wir haben dieselbe Hunderasse." Dann legte sie nach: "Wir haben einen kleinen Welpen, er ist erst acht Monate alt. Und Orla ist fünf." Damit bestätigt sie erstmals offiziell, was Royal-Fans schon länger vermutet hatten. Orla hatte im vergangenen Jahr vier Welpen zur Welt gebracht, die in einem Geburtstags-Post für William auf Instagram zu sehen waren. Auf dem Foto saß der Thronfolger locker im Gras, drei der kleinen Hunde auf dem Schoß, die Botschaft war mit "mit Liebe" und den Initialen von Kate und den Kindern unterschrieben – dazu ein Pfoten-Emoji. Damals hieß es bereits, das Paar könne einen der Welpen behalten haben, bestätigt wurde es jedoch nie.

Für die Familie von William und Kate spielen Tiere schon seit Jahren eine besondere Rolle im Alltag. Die drei Kinder George, Charlotte und Louis wachsen mit Haustieren auf und die Hündin Orla kam 2020 als Geschenk von Kates Bruder James Middleton (38) in den Haushalt. Zuvor gehörte Cocker Spaniel Lupo neun Jahre lang zum innersten Kreis; sein Tod im November 2020 traf alle schwer, wie das Paar in einem emotionalen Instagram-Post schrieb. In der Apple-TV-Serie "The Reluctant Traveler" erzählte William später, Orla sei die Nichte von Lupo. Der neue Welpe stammt nun aus Orlas eigenem Wurf und macht das kleine Hunderudel im "Forever Home" der Wales-Familie komplett – ein weiteres verbindendes Element in einem Zuhause, in dem gemeinsame Spaziergänge, Gartenabenteuer und Kuschelstunden mit den Vierbeinern fest zu den Familienritualen gehören.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, der Thronfolger, sitzt locker im Gras mit drei kleinen Hunden auf dem Schoß.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Clitheroe 2022