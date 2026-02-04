Kevin James' andere Seite: In "SOLO MIO" wird es romantisch

Von einer so gefühlvollen Seite sieht man Kevin James (60) nur selten. Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in der Romanze "SOLO MIO". Der Film kommt am 28. Mai ins Kino und der Trailer auf YouTube verrät: Die Geschichte geht richtig ans Herz. Geplagt von Liebeskummer durch seine geplatzte Hochzeit bricht Kevins Charakter Matt alleine zu der geplanten Hochzeitsreise auf. Im sonnigen Italien trifft er dann auf die quirlige Gia. Ihre fröhliche Art stellt Matts Leben auf den Kopf und die beiden stürzen sich in ein buntes Abenteuer mit ganz vielen Gefühlen. Neben Kevin und der italienischen Schauspielerin Nicole Grimaudo sind auch "Sons of Anarchy"-Darsteller Kim Coates (67) und How I Met Your Mother-Star Alyson Hannigan (51) mit von der Partie.

Derart seichte Romanzen gehören sonst eigentlich weniger zu Kevins Projekten. Der Filmstar ist vor allem durch derbe Komödien an der Seite von Adam Sandler (59) bekannt. Die beiden eroberten die Kinoleinwände unter anderem mit schrägem Humor in beiden "Kindsköpfe"-Teilen oder "Pixels". Zudem brillierte Kevin auch schon in Solo-Projekten wie den Komödien "Der Zoowärter" oder "Der Kaufhaus-Cop". Ein Großteil seiner Fangemeinde wird den US-Amerikaner aber vor allem aus der Serie King of Queens kennen. Darin spielte er von 1998 bis 2007 die Hauptrolle. Dass Kevin aber auch andere Seiten hat, bewies er bereits in Actionfilmen wie "Becky" oder in dem Sport-Drama "Home Team".

In der Öffentlichkeit kennt man Kevin hauptsächlich als lebenslustigen und vor allem etwas rundlichen Komiker. Letzteres hat sich in den vergangenen Monaten aber radikal verändert. Anfang Februar kündigte der 60-Jährige an, den Kilos den Kampf anzusagen. In der Show "Today with Jenna & Sheinelle" habe Kevin in den vergangenen Monaten schon eine Abnehmreise begonnen, doch der Jahreswechsel habe ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht: Etwa drei Kilo seien wieder dazugekommen. Da wolle er nun aber einen Haken hintersetzen: "Januar ist abgehakt." Bis zum 4. Juli wolle der gebürtige New Yorker "in so guter Form" sein, dass man ihn nicht wiedererkennt. Hintergrund ist ein Gefängnisfilm zusammen mit Country-Star Jelly Roll (41) – wenn man einen Insassen spielt, sei "Gefängnisform" Pflicht, so Kevin.

Constantin Film Kevin James in "SOLO MIO", 2026

Constantin Film Kevin James und Nicole Grimaudo in "SOLO MIO", 2026

Imago Kevin James bei der Premiere von Solo Mio, Januar 2026