Klare Worte: Glaubt Elena Miras an die wahre Liebe im TV?

Elena Miras (33) macht in einer neuen Instagram-Story klar, was sie wirklich von der Liebe im Fernsehen hält. Die Reality-TV-Bekanntheit sucht aktuell bei Make Love, Fake Love nach der großen Liebe und spricht nun offen über ihre Erfahrungen mit Datingshows und Illusionen vor der Kamera. Auf die Frage, ob man im TV tatsächlich die wahre Liebe finden könne, antwortet Elena deutlich: "Nein. Und jeder, der Ja sagt – sehr schwer, sehr schwer." Für ihre Follower erklärt sie, warum sie echtes Gefühl vor laufenden Kameras für nahezu ausgeschlossen hält und dass für sie das wahre Leben erst nach Drehschluss beginnt.

In der Story schildert die 34-Jährige, dass die Teilnehmer in Datingshows ihrer Ansicht nach in einer Art Parallelwelt leben. Sie spricht von einer "Bubble", in der alles schön und harmonisch wirkt und man schnell vergesse, was draußen passiere. Konflikte und Alltag blieben dort größtenteils außen vor, sagt die Influencerin. "Das Reale kommt erst danach, wenn diese Shows immer zu Ende sind", erklärt sie weiter. Genau dann würden viele TV-Paare ihrer Meinung nach scheitern. Aus ihrer Sicht entstünden Beziehungen im Fernsehen oft entweder "für Klicks" oder würden im echten Leben am Ende doch auseinandergehen, weil der normale Alltag mit Verpflichtungen und Problemen die TV-Romantik nicht überstehe.

In der neunten Folge der Sendung sorgte ein Streit zwischen Elena und Leonidas für ordentlich Wirbel. Als der Kandidat über ihren Gesprächsabbruch verärgert war, reagierte die Influencerin genervt: "Das ist so Kindergarten, ich schwöre, man, das ist das Spiel, was soll das? Du kannst auch gleich nach Hause gehen." Auch die anderen Männer bekamen ihr Fett weg: "Unglaublich, der schmeißt seinen Schuh weg. Wie kann man seinen Schuh wegschmeißen, nur weil ich sage, ich habe keinen Bock zu labern." Im Gespräch mit dem Streaminganbieter zeigte sich Elena müde von der Situation. "Es nervt mich so krass, dass ich hier die Rolle übernommen habe, dass ich immer die Jungs aufbauen muss", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Cecilia Asoro und Elena Miras, "Make Love, Fake Love" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Alex G. und Fabian