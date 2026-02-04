Rund 190.000 Euro: "Suits"-Star Gina Torres wurde ausgeraubt

Schock für Suits-Star Gina Torres (56): Die Schauspielerin ist Opfer eines dreisten Einbruchs geworden. Unbekannte Diebe drangen am Freitag, 30. Januar, in ihr Haus im Stadtteil Sherman Oaks im San Fernando Valley in Los Angeles ein und räumten Bargeld und Schmuck im Wert von rund 190.000 Euro. Laut Polizeiberichten schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, durchsuchten mehrere Räume und verschwanden dann mit vollen Taschen. Gina war während des Überfalls nicht zu Hause, ein Nachbar beobachtete zwei Männer, die mit den Beutestücken in ein Auto stiegen und davonfuhren.

Wie NBC Los Angeles und New York Post berichten, trafen die Einbrecher gegen 19 Uhr Ortszeit ein und waren offenbar gezielt auf Wertgegenstände aus. Nach Angaben der Polizei erbeuteten sie rund 20.000 Euro in bar und Schmuck im Wert von mehr als 170.000 Euro. Ein Nachbar, der die beiden Männer mit Taschen aus dem Haus kommen sah, wählte sofort den Notruf. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten das Anwesen, konnten die Verdächtigen aber nicht mehr aufspüren. Die Männer sollen in einem weißen Sedan geflüchtet sein. Festnahmen gab es bisher nicht, die Ermittlungen der Polizei von Los Angeles laufen weiter.

Gina ist besonders für ihre Rolle der Jessica Pearson in der erfolgreichen Serie "Suits" bekannt. Die Show, die zwischen 2011 und 2019 lief, erlebte nach ihrer Aufnahme auf Netflix im Jahr 2023 einen Popularitätsschub, wodurch Gina erneut ins Rampenlicht rückte. Die Schauspielerin, die auch in der Serie "9-1-1: Lone Star" mitwirkte, lebt seit mehreren Jahren in Los Angeles. In Interviews hatte sie kürzlich über die Herausforderungen ihrer verstärkten Bekanntheit gesprochen: "Es ist schwerer geworden, durch Flughäfen zu gehen", scherzte sie. Dennoch sei sie stolz auf die Arbeit an "Suits", die weltweit geschätzt werde. Abseits des Rampenlichts ist Gina vor allem für ihre ruhige, humorvolle Art bekannt, mit der sie Kolleginnen und Kollegen am Set immer wieder in ihren Bann zieht.

Getty Images Gina Torres, "Suits"-Darstellerin

Getty Images Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty und Gabriel Macht beiden Golden Gobes 2024

Getty Images Gina Torres, Schauspielerin