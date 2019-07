Niemand kennt die Herzogin von Sussex so wie sie! Gina Torres (50) und Meghan (37) trafen sich das erste Mal 2011. Gemeinsam standen sie sieben Staffeln lang für die amerikanische Fernsehsendung Suits vor der Kamera und haben sich während der Dreharbeiten angefreundet. Obwohl die Herzogin dem Showbiz und damit leider auch Gina mittlerweile den Rücken gekehrt hat, kann sich ihre Ex-Kollegin ganz genau vorstellen, wie sich Meghan als frischgebackene Mutter macht!

Die 50-Jährige schwärmt von der neuen Aufgabe ihrer langjährigen Arbeitskollegin: "Das ist ein Traum, der für sie wahr geworden ist." Durch den öffentlichen Wirbel um den kleinen Archie Harrison bleibt auch Gina immer auf dem Laufenden. "Ich schaue zu wie alle anderen und feuere sie an. Sie ist eine großartige Mom", so die Schauspielerin im Interview mit People. Die "Suits"-Darstellerin ist selbst Mutter und weiß daher genau, was bei der 37-Jährigen so los ist.

Obwohl der Nachwuchs von Meghan und Prinz Harry (34) erst im Mai auf die Welt kam, haben es die beiden Royals schon wieder geschafft, ins Rampenlicht zurückzukehren. Zuletzt tauchten sie gemeinsam bei der Premiere des neuen König der Löwen-Films auf und wirkten dabei super-happy.

Emma McIntyre/Getty Images Gina Torres, Schauspielerin

Getty Images / Alberto E. Rodriguez Gina Torres, Meghan Markle und Sarah Rafferty, "Suits"-Darstellerinnen

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Archie im Juli 2019 in Binfield

