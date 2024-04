Das ließ Gina Torres heimlich vom "Suits"-Set mitgehen

Diese Gelegenheit hätten sich wohl einige nicht entgehen lassen. Gina Torres (54) verkörperte von 2011 bis 2018 die Rolle der Jessica Pearson in der Erfolgsserie Suits. Nach Ende der Serie ließ die Schauspielerin ein ganz besonderes Erinnerungsstück vom Set mitgehen, wie sie gegenüber Us Weekly verriet: "Es waren ein Paar High-Heels von Christian Louboutin, auf deren Innenseite immer noch der Name meines Seriencharakters aufgedruckt ist."

In ihrer Rolle der Jessica Pearson spielte sie die Mitgründerin und geschäftsführende Partnerin der Anwaltskanzlei, welche den Mittelpunkt des Seriengeschehens darstellt. Diese ist eine angesehene Anwältin und enge Vertraute des Protagonisten Harvey Specter, gespielt von Gabriel Macht (52). Ihre Rolle bleibt allerdings nicht bis zum offiziellen Ende der Serie Teil des Hauptcasts. Zum Ende der sechsten Staffel verlässt Jessica New York und zieht nach Chicago, Ginas vorzeitiger Abschied aus der Serie. Doch 2019 geht eine neue Spin-off-Show an den Start, wie USA Network damals berichtete. Nachdem die heute 56-Jährige in "Pearson" ein Jahr weiter die Rolle der Jessica dargestellt hat, wurde die Serie nach einer Staffel nicht verlängert.

Das Spin-off und die Mutterserie "Suits" sind aber nicht die einzigen Verfilmungen, aus denen die gebürtige Kubanerin bekannt ist. So war sie bereits in den frühen 2000er-Jahren unter anderem im zweiten und dritten Teil der "Matrix"-Filmreihe zu sehen und spielte in der amerikanischen TV-Serie "Firefly" mit. Seit 2021 gehört sie zum Cast der Polizei-Serie "9-1-1: Lone Star". Doch auch wenn die Dreharbeiten zu "Suits" schon seit fünf Jahren vorbei sind, scheint die Serie immer noch einen Platz im Herzen der Darsteller zu haben. So fanden sie sich im Februar auf dem roten Teppich der Golden Globe Awards zu einer kleinen Reunion zusammen. Nur Herzogin Meghan (42) fehlte, um den Cast zu vervollständigen.

Getty Images Der Cast der Anwaltsserie "Suits" im Januar 2014

Getty Images Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty und Gabriel Macht bei den Golden Globes 2024

