Julia Beautx bringt eigenen Premium-Matcha auf den Markt

Julia Beautx (26) hat einen aufregenden Meilenstein ihrer Karriere erreicht und ihre eigene Matcha-Marke namens "Skuis" eingeführt. Den Launch verkündete sie kürzlich mit Begeisterung auf ihrem Instagram-Profil. Die Schauspielerin und Influencerin beschreibt "Skuis" als einen Premium-Matcha aus biologisch nachhaltigem Anbau in Kagoshima, Japan. In ihrem Post schwärmte sie von der Qualität des Produkts und ließ ihre Follower wissen, dass sie "noch nie leckereren Matcha" getrunken habe.

Auf Social Media verriet sie zudem, dass das Projekt knapp ein Jahr in der Entwicklung war und immens viel Herzblut hineingeflossen sei. Zusätzlich soll ihre Website, die sie als ein echtes Erlebnis bewirbt, den besonderen Charakter ihrer Marke widerspiegeln. Die Arbeit an diesem Herzensprojekt scheint sich für die junge Unternehmerin auszuzahlen, da die Rückmeldungen ihrer Fangemeinde durchweg positiv sind. "Eyyy wie krass ist die Seite bitte gemacht???? 10/10", lautet ein Kommentar. Ein weiterer User schreibt: "Wow, wieeee krass einfach eigenen Matcha."

Zuletzt machte Julia jedoch noch mit einem anderen Projekt von sich reden. Für das ZDF stand die Schauspielerin und Influencerin in den vergangenen Monaten für die Serie "Downgrade" vor der Kamera. Darin schlüpfte sie in die Rolle von Juliet, einer 17-jährigen Milliardärstochter, deren Familie über Nacht alles verliert und in einen Plattenbau ziehen muss. Auf Instagram zeigte sich die 26-Jährige begeistert: "Dreh läuft so weit ganz hervorragend." An ihrer Seite spielt unter anderem Moritz Bleibtreu (54), der als echtes Schwergewicht der deutschen Schauspielszene gilt.

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, YouTuberin

Instagram / juliabeautx Julia Beautx beim Dreh für "Downgrade", 2025

Getty Images Moritz Bleibtreu, Schauspieler