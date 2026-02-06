Aus für die Edeltour? Papaplatte will Schlussstrich ziehen

Die Edeltour zog in jeder Ausgabe tausende Fans vor die Bildschirme, um Papaplatte (29) und Reeze dabei zuzusehen, wie sie im Camper um die Welt reisen. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. In einem Twitch-Stream erklärt Kevin Teller, so Papaplattes bürgerlicher Name, dass sich mittlerweile ein gewisser Trott eingestellt hat. "Es kann sein, dass wir noch eine [Edeltour] machen", überlegt der Streamer, fügt dann aber hinzu: "Es ist Zeit für den nächsten Schritt. [...] Ab jetzt wäre es nur so Routine." Der Erfolg des Formats spreche für sich, aber er ist überzeugt, dass es mittlerweile keine Steigerung mehr gebe.

Parallel scheint Papaplatte aber schon Ideen zu sammeln, was er und Kumpel Reeze stattdessen machen könnten. Einen konkreten Plan gibt es wohl noch nicht, aber der 29-Jährige hat offenbar schon eine Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll. "Ich will dieses Jahr mehr in so eine dumme Männerrichtung gehen. Im Sinne von was Handwerklichem", überlegt Papaplatte. Er könne sich auch vorstellen, ein neues Projekt wieder in eine Tour zu verwandeln, allerdings anders als die Edeltour. Mit Sicherheit könne er das aber noch nicht sagen. "Ich glaube, ich will etwas anderes erschaffen können, was auch geil ist – was aber nicht noch mal die Edeltour ist", erklärt er. Mit seiner Kulttour soll es offenbar nicht so weit kommen, dass sie die Zuschauer langweile.

In den vergangenen Jahren entdeckten Papaplatte und Reeze bei der Edeltour die verschiedensten Ecken Europas, begleitet von einem Kamerateam und einem Wohnmobil. Es ging unter anderem durch Frankreich, Italien, die Schweiz, einige Balkan-Länder, Skandinavien und zuletzt Großbritannien. In ihrem Livestream während der Rundreise sorgten die beiden immer wieder für Momente, die im Netz viral gingen. 2024 kam es beispielsweise zu einer brenzligen Situation: Reeze wollte von einem Parkplatz in Kroatien herunterfahren, als ein Pkw ihnen den Weg versperrt. Der Creator weicht über den Grünstreifen aus, der Wagen nimmt die Verfolgung auf. Erst als Reeze in einem waghalsigen Wendemanöver die Straßenseite wechselt, kann er die Verfolger abschütteln. Was die Personen in dem Auto wollten, wissen die Twitch-Stars nicht, aber sie vermuten, das sollte ein Überfallversuch sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / papaplatte Papaplatte und Reeze auf ihrer Edeltour durch Großbritannien, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / papaplatte Papaplatte, deutscher Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / papaplatte Papaplatte und Reeze in New York City, Dezember 2025

Wie findet ihr es, dass Papaplatte und Reeze die Edeltour aufgeben und lieber etwas Neues machen wollen? Super, das bringt mehr Abwechslung rein. Schade, ich finde, die Edeltour kann nicht langweilig werden. Ergebnis anzeigen