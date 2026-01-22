A$AP Rocky erinnert an peinliches Kennenlernen mit Rihanna

A$AP Rocky (37) hat in der Show von Jimmy Fallon (51) "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" über den Moment gesprochen, als er Rihanna (37) zum ersten Mal sah und der war ihm ziemlich peinlich. Der Rapper erzählte am Montagabend in New York, dass er vor Jahren vor einem Club abgewiesen wurde, während Rihanna wenige Meter entfernt stand. Er war damals noch nicht berühmt, an seiner Seite standen Virgil Abloh (†41) und Designer Matthew Williams (40). Die Türsteher ließen ihn nicht rein, er geriet in eine Diskussion und Rihanna griff nicht ein. "Wir haben uns direkt in die Augen geschaut, und ich war wie benebelt", sagte Rocky in der Show. Auf Jimmys Frage, ob sie ihm geholfen habe, antwortete er knapp: "Nein", verbreitet die NBC-Sendung.

Rocky erinnerte sich weiter, wie unangenehm es ihm war, dass Rihanna ihn ausgerechnet dabei erwischte, wie er mit dem Sicherheitsmann diskutierte. "Ich war ein bisschen peinlich berührt", sagte er zu Jimmy. Der Musiker war eigentlich dort, um sein neues Album "Don't Be Dumb" zu promoten, sein erstes Studioalbum seit acht Jahren. Auf der Couch trug er einen schwarzen Anzug und eine rot gepunktete Krawatte mit dem Gesicht von John F. Kennedy (†46). Nach der Aufzeichnung traf sich Rihanna mit ihm in New York, beide wurden beim anschließenden Kinobesuch gesichtet. Die Sängerin setzte dabei auf einen auffälligen Look mit Animal-Print, passenden Heels und einem flauschigen Schultertuch, wie Fotos vom Abend zeigen.

Heute gehen Rocky und Rihanna gemeinsam durchs Leben und das gleich mit einer Großfamilie. Die beiden sind seit 2020 liiert und wurden Eltern von drei Kindern: den Söhnen RZA und Riot sowie Tochter Rocki, deren Geburt Rihanna Ende September 2025 auf Instagram bekannt gab. Abseits von roten Teppichen und Studio-Terminen pflegen beide einen eng verbundenen Alltag. Freunde beschreiben die zwei als eingespieltes Team, das seine Termine aufeinander abstimmt und sich gerne zu zweit kleine Auszeiten gönnt – so wie nach der Talkshow im Kino. Rihanna greift bei öffentlichen Momenten häufig zu symbolträchtigem Schmuck, während Rocky für seine Vorliebe für verspielte Details bekannt ist – ein Stil, der auch ihre gemeinsamen Auftritte prägt.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Getty Images Asap Rocky und Rihanna, Juni 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025