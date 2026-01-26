A$AP Rocky plaudert aus: So unterschiedlich sind seine Kids

A$AP Rocky (37) hat seltene Einblicke in das Leben mit seinen drei Kindern gegeben. Der Rapper, der mit der Sängerin Rihanna (37) zwei Söhne und eine Tochter großzieht, sprach mit New York Times über die unterschiedlichen Persönlichkeiten seiner Kleinen. RZA Athelston Mayers (3) sei eher zurückhaltend und habe noch nie in seinem Leben Süßigkeiten gegessen, während Riot Rose Mayers (2) als wahre "Rampensau" bezeichnet werden könnte. "Er will den Raum erobern, sobald er ihn betritt", erzählte der stolze Vater. Das jüngste Familienmitglied, Tochter Rocki, ist vier Monate alt und laut Rocky sein exaktes Ebenbild. "Baby Rocki hat einfach das ganze Haus übernommen", scherzte er.

Der Musiker offenbarte außerdem, welche Erziehungsansätze er und Rihanna verfolgen. Beide betrachten sich als entspannte Eltern. "Wir sind coole Eltern", betonte Rocky. Trotz seiner eigenen Vorlieben, wie seiner vegetarischen Ernährung, dürfen die Kinder essen, was sie wollen. Er wolle ihnen ermöglichen, ihre eigene Identität zu entwickeln. Seine Tochter beschrieb er als sehr gesprächig und immer fröhlich, während seine Söhne bereits ihre ganz eigenen Temperamente zeigen. Während RZA als "kleiner Mönch" gilt, sei Riot der geborene Entertainer, der von Zuckerwatte nicht genug bekommen kann.

Vor wenigen Monaten zeigte sich der Rapper im Gespräch mit Extra besonders stolz auf das harmonische Miteinander seiner beiden ältesten Söhne. "Die beiden kommen wirklich gut miteinander aus", betonte der Musiker damals und wunderte sich selbst, dass ihr kleiner Altersunterschied keine Konflikte auslöste. Er schilderte, wie faszinierend es sei, mitzuerleben, wie sich seine Familie stetig vergrößerte.

Anzeige Anzeige

Imago A$AP Rocky, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025