Unterstützung für A$AP Rocky: Rihanna bezaubert in New York

Rihanna (37) zeigt sich wieder einmal als treue Unterstützerin und absolute Fashion-Queen: Am Samstagabend wurde die Sängerin in New York City gesichtet, wie sie zu den Studios von Saturday Night Live unterwegs war, wo ihr Partner ASAP Rocky (37) als musikalischer Gast auf der Bühne stand. Inmitten von Blitzlichtgewitter und dicht gedrängten Paparazzi schritt sie an der Seite des Rappers durch die Straßen von Manhattan. Die beiden wirkten vertraut, eingespielt und ganz aufeinander abgestimmt.

Für den Abend hatte sich Rihanna einmal mehr für einen auffälligen High-Fashion-Look entschieden. Sie trug einen cremefarbenen Windbreaker von Yves Saint Laurent im Wert von umgerechnet 2.800 Euro, dazu einen schwarzen, strukturierten Rock in Knielänge. Kniehohe, zweifarbige Stiefel mit einer Kombination aus braunem Wildleder und schwarzem Leder rundeten das Outfit ab. Darüber legte sie einen üppigen Mantel aus braun-beigem Fell, auf ihrem Kopf saß eine schwarze New-York-Yankees-Cap – eine klare Verneigung vor der Heimatstadt ihres Freundes.

Privat scheinen die beiden ihren Rhythmus gefunden zu haben. Rihanna und ASAP Rocky sind seit 2020 ein Paar und haben gemeinsam eine Familie gegründet. Nach den Söhnen RZA und Riot kam 2025 Tochter Rocki zur Welt, deren Ankunft sie mit einem liebevollen Instagram-Post teilte. Ihre Kinderplanung scheint jedoch noch nicht abgeschlossen zu sein – darauf deutete die "Diamonds"-Interpretin erst kürzlich mit einem scherzhaften Kommentar hin. Unter einem Clip von Montana Brown (30), die darüber witzelte, ob sie 2026 lieber "sexy werden oder schwanger werden" sollte, schrieb sie augenzwinkernd: "Warte mal! Also bin ich nicht verrückt? Wette!"

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna, Januar 2026

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Fashion Awards in New York