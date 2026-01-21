A$AP Rockys Mutter drängte ihn zu Beziehung mit Rihanna

A$AP Rocky (37) verdankt seine große Liebe offenbar einem ganz besonderen Menschen: seiner Mutter. In der aktuellen Folge des "NYT Popcast" verriet der Rapper, dass Mama Renee Black ihn schon vor Jahren immer wieder dazu gedrängt habe, aus der Freundschaft zu Rihanna (37) endlich mehr werden zu lassen. Damals, so erzählt er, kannten sie sich nur aus dem Musikbusiness und trafen sich beruflich in New York, auf Tour oder bei gemeinsamen Auftritten. Er selbst war überzeugt, dass die Sängerin ihn nur als Kumpel sehe, und blockte die gut gemeinten Ratschläge zunächst ab. Heute sind A$AP Rocky und Rihanna seit 2020 offiziell ein Paar, leben gemeinsam mit ihren drei Kindern und treten regelmäßig zusammen in der Öffentlichkeit auf.

Im Podcast zeichnet der Musiker nach, wie sich aus einer langjährigen Freundschaft langsam eine Beziehung entwickelte. Seine Mutter habe immer wieder gesagt: "Ich will dich mit Riri", erinnert er sich laut der "New York Times" und ergänzt: "Mütter wissen es am besten!" Erst als beide innerlich bereit gewesen seien, habe es wirklich gefunkt. A$AP Rocky schwärmt, er habe mit Rihanna "eine ganz besondere Frau" gefunden, mit der er sich auf Anhieb verstanden habe. Beide wurden 1988 geboren, beide kennen das Leben zwischen verschiedenen Welten – sein verstorbener Vater stammt wie Rihanna aus Barbados. "Wir waren auf derselben Wellenlänge. Mein Dad ist aus ihrem Land. Wenn ich zurückfahre, sehe ich beide Seiten meiner Familie", erklärte er im Gespräch. Die zwei Weltstars, die sich bereits 2011 bei ihrem gemeinsamen Song "Cockiness (Love It)" kennengelernt hatten, seien so Stück für Stück von Kollegen zu Partnern geworden.

Neben der Musik verbinden die beiden auch ganz private Momente. Rihanna stand A$AP Rocky zur Seite, als er sich vor Gericht verantworten musste, und war bei ihm, als er nach dem Freispruch jubelnd in ihre Arme sprang. In Interviews betont der Rapper immer wieder, wie sehr ihn das Familienleben mit Rihanna und den gemeinsamen Kindern verändert habe und dass sie ihm helfe, echte Freunde von falschen zu unterscheiden. Sie selbst gibt in sozialen Medien Einblicke in ihren Alltag, kommentiert Posts mit liebevollen Sprüchen und deutet dabei immer wieder an, wie stolz sie auf ihren Partner ist. Aus einer Freundschaft, die einst von außen angeschubst wurde, ist so ein enges Team geworden, das Berufliches und Privates miteinander teilt – und in dem die Mutter des Rappers bis heute einen besonderen Platz hat.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City

Getty Images A$AP Rocky mit dem Fashion Icon Award bei den CFDA Awards 2025

IMAGO / Cover-Images Rihanna, September 2025