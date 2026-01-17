Gerüchte zu Rihannas großem Musikcomeback verdichten sich

Rihanna (37) steht offenbar kurz vor einem der spektakulärsten Comebacks des Jahres: Die Sängerin soll in den nächsten Tagen eine Rückkehr auf die große Bühne und gleich mehrere Stadionkonzerte im Vereinigten Königreich ankündigen. Geplant sind laut The Sun riesige Shows in britischen Arenen, Termine und Städte werden aber noch streng geheim gehalten. Hinter den Kulissen arbeitet Rihanna demnach schon seit August an einer neuen Tour, die sie nach jahrelanger Live-Pause zurück ins Rampenlicht bringen soll. Offiziell bestätigt hat sie dies allerdings noch nicht.

Angeblich hatte Rihanna im letzten Jahr bereits Konzerte in London geplant, diese jedoch aufgrund ihrer Schwangerschaft absagen müssen. Jetzt, da sie nach der Geburt ihrer Tochter Rocki im September wieder bereit ist für die Bühne, will sie mit gigantischen Shows an ihre Erfolge anknüpfen. Ein Insider ist sich sicher: "Rihanna ist heiß darauf, wieder loszulegen und kann es kaum erwarten, zurück auf Tour zu gehen." Passend dazu feiert sie in diesem Monat das zehnjährige Jubiläum von "Anti" – und zugleich ein Jahrzehnt seit ihrer letzten großen Welttournee.

Rihanna, die mit ihrem Partner A$AP Rocky (37) mittlerweile drei Kinder großzieht, begeistert seit Jahren nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch als Mode-Ikone und Geschäftsfrau. Ihr Fokus lag zuletzt stark auf ihrer Fenty-Kosmetiklinie, doch gerade die andauernden Wünsche ihrer Anhänger nach neuer Musik zeigen, wie groß die Sehnsucht nach ihren Live-Auftritten ist. In sozialen Medien bitten Fans sie immer wieder darum, ein neues Album zu veröffentlichen. Mit dem angestrebten Comeback setzt Rihanna vielleicht ein Statement dafür, dass sie noch lange nicht genug hat von ihrer Musikkarriere – ihre Community würde es ihr danken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin und Unternehmerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Rihanna, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025