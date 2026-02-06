Im Aleks-Beef: Chris Manazidis ist total "entspannt"

Während andere im Dreieck springen, lehnt er sich entspannt zurück: Zwischen Chris Manazidis und Aleksandar Petrovic (34) fliegen die Fetzen – zumindest von einer Seite. Hintergrund ist unter anderem ein verdächtiges Luxus-Dinner in Düsseldorf: Während Chris ein Foto von einer "Datenight" postete, zeigte sich Emmy Russ (26) zeitgleich mit roten Rosen im selben Hotel. Fans sind sich sicher: Die beiden hatten ein Date! Doch während Aleks, der noch vor wenigen Wochen mit seiner Reality-TV-Kollegin anbandelte, im Netz offenbar kocht, könnte Chris relaxter nicht sein. Im Interview mit Promiflash witzelt er: "Der liebe Aleks fühlt sich getriggert von mir. Ich hab auch neuerdings gehört, ich bin sein Erzrivale."

Während Aleks die Situation scheinbar extrem persönlich nimmt, sieht Chris das Ganze eher als amüsantes Theaterspiel. "Also, ich hab keinen Beef mit ihm. Aber er hat scheinbar großen Beef mit mir", stellt er im Gespräch klar. Trotz der öffentlichen Angriffe bleibt Chris seiner Linie treu und lässt sich nicht aus der Reserve locken: "Ich bleibe da relativ entspannt. Ich bin da sehr gechillt." Dass kleine Seitenhiebe ausreichen, um seinen Kontrahenten derart aus der Fassung zu bringen, nimmt der ehemalige YouTube-Star mit einem Schulterzucken hin.

Für das Drama im Netz hat Chris eine ganz einfache Erklärung: Aleks mache sich den Stress selbst. Zwar verstehe er, dass die Situation für den 34-Jährigen provozierend wirkt, doch die Reaktion sei völlig überzogen. "Er ist derjenige, der diese ganzen Themen immer groß macht", analysiert Chris trocken. Laut dem Comedian hätte Aleks jederzeit die Wahl, die Sticheleien einfach zu ignorieren – doch er springe jedes Mal wieder auf den Zug auf. Während Chris also tiefenentspannt sein Leben genießt, scheint Aleks sich an seinem neuen "Erzrivalen" regelrecht abzuarbeiten. Fest steht: In diesem Liebes-Dreieck ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen.

Collage: IMAGO / BOBO, Imago Collage: Chris Manazidis und Aleksandar Petrovic, Realitystars

Instagram / christo Chris Manazidis im Februar 2026

Instagram / christo Chris Manazidis, Juli 2025