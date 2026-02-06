Unfall: Silvia Wollny musste "Promis unter Palmen" abbrechen

Silvia Wollny (61) sorgt bei Promis unter Palmen schon vor der Ausstrahlung für einen echten Schreckmoment: Die TV-Bekanntheit musste die Villa früher verlassen, als geplant. Im Gespräch mit Promiflash verrät Silvia, dass ein schwerer Unfall am Set sie ausbremste und ihren Aufenthalt in der Luxus-Unterkunft jäh beendete: "Ich hatte keine Strategie oder so. Ich habe es auf mich zukommen lassen. Aber ich musste ja frühzeitig die Villa verlassen, weil ich da einen schweren Unfall hatte."

Ihr frühzeitiger Ausfall kam sehr überraschend und war eine große Enttäuschung für sie. Obwohl sie gerne länger Teil der Sendung gewesen wäre, blieb ihr das nicht gestattet. "Ich durfte dann nicht mehr rein, obwohl ich gerne wieder reingegangen wäre. Das wäre mein Wunsch gewesen", erklärt Silvia gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Aber die letzten zwei Tage zu den Entscheidungen hat man mich wieder reingeholt. Dann durfte ich wieder."

Auch Anouschka Renzi (61) erzählt im Promiflash-Interview von dem Unfall, an dem auch sie beteiligt gewesen ist: "Silvia und ich haben einen schweren Unfall gehabt. Besser gesagt, sie und ich auch." Das Unglück soll sich bei einem Spiel zugetragen haben und somit auch Silvias Chance auf das Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro zunichtegemacht haben.

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

