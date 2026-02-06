Wünscht sich Zweifachpapa Maurice Dziwak weitere Kinder?

Reality-TV-Star Maurice Dziwak (27), bekannt aus verschiedenen TV-Formaten, ist vor wenigen Monaten erneut Vater geworden. Mit zwei Kindern fühlt sich der 27-Jährige sichtlich wohl. Doch wie sieht es mit der weiteren Familienplanung des Forsthaus Rampensau Germany-Stars aus? Im Interview mit Promiflash verriet Maurice, dass er sich noch deutlich mehr Nachwuchs wünscht. "Also, ich bin noch nicht fertig. Da kommt auf jeden Fall noch was. Hoffentlich. Aber das ist alles in Gottes Hand", sagte er und deutete an, dass er von vier bis fünf Kindern träumt.

Trotz seiner ambitionierten Pläne unterstrich Maurice, wie glücklich ihn seine kleine Familie schon jetzt macht: "Aber wir haben jetzt zwei, toi, toi, toi gesunde Kinder und das soll auch so bleiben. Und der Rest entscheidet Gott." Trotz seiner Wünsche für die Zukunft bleibt er dabei realistisch und vertraut darauf, dass das Leben seinen Lauf nimmt. Für Maurice steht fest, dass die Gesundheit seiner Kinder das Wichtigste ist. Wie viel Raum diese in seinem Leben einnehmen, zeigte er auch schon zuvor immer wieder auf seinen Social-Media-Kanälen, wo er intime Einblicke in seinen Familienalltag gewährt.

Auch kurz nach der Geburt seiner Tochter teilte Maurice mit seiner Community berührende Fotos aus dem Krankenhaus. In seiner Instagram-Story zeigte er, wie das Neugeborene eng an seine Frau Leandra gekuschelt war. Stolz postete der Reality-TV-Star später zudem ein Foto, auf dem er seine Tochter hochhebt. Dazu schrieb er schlicht: "Meine kleine Prinzessin". In einem weiteren bewegenden Clip hielt Maurice fest: "Du hast mich erneut zum glücklichsten Menschen gemacht", und markierte die Mutter seiner Kinder.

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026