Memoiren: Travis Barkers Ex will über Kardashians auspacken

Die Ex-Frau des Musikers Travis Barker (50), Shanna Moakler (50), verkündete jetzt auf Instagram, dass sie ihre Memoiren mit dem Titel "Queen Risen" fertiggestellt hat. "Eine Geschichte über Überleben, Wahrheit und Heimkehr", schrieb das frühere Playboy-Model und betonte, dass sie ihr Herz in das Buch gesteckt habe. Die Veröffentlichung soll sogar schon bald erfolgen. Im Mittelpunkt stehen ihre Ehe mit Travis, die gemeinsamen Jahre in Los Angeles und der Neustart des Blink-182-Drummers mit Kourtney Kardashian (46), mit der er inzwischen verheiratet ist. Ein Insider deutet gegenüber der Daily Mail nun sogar einige Seitenhiebe an.

Shanna und Travis waren von 2004 bis 2008 verheiratet und zogen ihre Kinder Landon (22) und Alabama Barker (20) gemeinsam groß. Mit dem früheren Box-Profi Oscar De La Hoya brachte Shanna zudem ihre Tochter Atiana (26) in die Familie. Bereits Mitte der 2000er gewährte das Paar private Einblicke: In der MTV-Realityshow "Meet the Barkers" wurde der Alltag der Familie gezeigt. Als Travis später Kourtney heiratete und mit ihr Sohn Rocky bekam, änderte sich die Dynamik – zumindest aus Shannas Sicht. Laut Daily Mail hat sie in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass sie von Travis' neuer Beziehung wenig hält. Im Jahr 2024 bezeichnete sie die Kardashians als "widerlich" und erklärte: "Ich habe mich zurückgezogen, damit sie sich nicht darüber freuen konnten, dass meine Kinder mich hassen."

Das Model warf Travis außerdem vor, der "Super-Dad" sein zu wollen, und schilderte, wie ihre Kinder von Glamour und Luxus im Umfeld der Reality-Stars angezogen worden seien: teure Geschenke, Treffen mit Stars wie Kanye West (48), ein riesiges Haus mit Kinosaal und Golfcarts. "Ich kann ihnen das nicht geben. Ich habe das nicht", sagte Shanna rückblickend. Travis und Kourtney scheinen sich von den Ankündigungen hingegen wenig beeindrucken zu lassen. Ein Freund des Paares verriet dem People Magazine, dass sie Shannas Vorhaben kaum Aufmerksamkeit schenken und glücklich miteinander seien. Dennoch bleibt spannend, welche Enthüllungen Shanna in ihrem neuen Buch präsentieren wird.

Getty Images Shanna Moakler, Model

Getty Images Shanna Moakler und Travis Barker, 2005

Getty Images Kourtney Kardashian, Travis Barker am 7. April bei der Premiere "The Kardashians" 2022 in L.A.

