Neue Musik: Zayn Malik kündigt fünftes Album "Konnakol" an

Zayn Malik (33) hat jetzt auf Instagram sein fünftes Studioalbum angekündigt und damit seine Fans weltweit in Aufregung versetzt. Das neue Werk mit dem Titel "Konnakol" soll am 17. April erscheinen und markiert ein weiteres Kapitel in der erfolgreichen Solokarriere des Sängers. Die Leadsingle des Albums, "Die For Me", wird sogar schon in wenigen Tagen, am 06. Februar, veröffentlicht. Zayn hatte den Song bereits während seiner Las-Vegas-Show live performt und damit für jede Menge Begeisterung bei seinen Fans gesorgt. Auch das Albumcover überzeugt: Es zeigt den Künstler in einer beeindruckenden Verschmelzung mit einem Schneeleoparden.

Laut Just Jared bezeichnet Zayn "Konnakol" als sein bislang "kulturell inspiriertestes" Werk. Zayn selbst erklärt: "KONNAKOL ist per Definition das Erzeugen von perkussiven Klängen mit der Stimme, aber für mich hat es eine viel tiefere Bedeutung." Der ehemalige One Direction-Star führt weiter aus, dass der Klang an eine Zeit erinnere, bevor es überhaupt Worte gab. Seit er seine eigene Musik mache, lasse er sich stets von seinen Wurzeln inspirieren. "Dieses Album ist eine Weiterentwicklung dieses Verständnisses, da ich heute besser denn je weiß, wer ich bin, woher ich komme und wohin ich gehen möchte", heißt es in seinem offiziellen Statement.

Neben Zayn kündigten auch seine ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson (34) und Harry Styles (32) neue Musik und Tourdaten an. Während zahlreiche Fans ihre Freude ausdrückten, gab es für Harry aber auch Kritik – viele bemängelten die extrem hohen Ticketpreise. Selbst Zayn konnte sich bei seiner Las-Vegas-Show einen kleinen Seitenhieb gegen den Sänger nicht verkneifen. Jetzt scheint sich Zayn aber voll und ganz auf seinen eigenen Release zu konzentrieren. Fans dürfen sich also schon bald auf das neue Album freuen und bekommen noch in dieser Woche einen Vorgeschmack mit der Single "Die For Me".

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

Getty Images Louis Tomlinson und Harry Styles, 2015

