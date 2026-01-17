Diese Beauty-OPs will Maurice Dziwaks Frau rückgängig machen

Leandra, die frisch angetraute Frau von Reality-TV-Star Maurice Dziwak (27), hat auf Instagram in einer offenen Fragerunde überraschend ehrliche Einblicke in ihre Beauty-Eingriffe gegeben. In ihren Antworten erzählte sie, was sie sich hat machen lassen, warum und mit welchen Folgen – und das ohne Umschweife. "Ich sage das ganz offen: Über 90 Prozent der Eingriffe, die ich habe machen lassen, habe ich bereut und würde sie rückgängig machen, wenn ich könnte", schrieb sie im Austausch mit ihren Followern. Jüngeren Followern riet sie ausdrücklich zur Geduld, weil sich der Körper mit der Zeit weiter verändere. Nur ihre Fettabsaugungen würde sie nicht vollständig rückgängig machen, betonte sie, auch wenn sie die Arztwahl inzwischen bereue.

Leandra erklärte zudem, dass sie zusätzlich einen Fetttransfer bekommen habe – allerdings nicht in den Po, wie viele vermuten, sondern an die Hüften, um sogenannte Hip Dips auszugleichen. "Viele denken, das wird immer in den Po gespritzt, das war bei mir nicht der Fall", stellte sie klar. Zugleich kündigte sie an, diesen Schritt vermutlich wieder rückgängig zu machen: "Ehrlich? Ich werde das vermutlich wieder entfernen lassen. Warum? Schwerkraft." Sie sprach auch über Nebenfolgen, die selten Thema seien: "Bei mir kamen zum Beispiel Dehnungsstreifen dazu, die ich vorher dort nie hatte. Das sind Dinge, über die kaum jemand spricht." Als am belastendsten empfand sie jedoch den Weg rund um das Thema Brüste: Bereits seit der Jugend habe sie dort stark zugenommen, was ihr den Rücken strapazierte. Die Verkleinerung bereue sie nicht, doch nach einer Schwangerschaft habe sich das Volumen wieder deutlich verändert, weshalb sie eine erneute OP plane.

Dass die zweifache Mama und der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer so kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes erneut Nachwuchs erwarteten, dürfte für viele Fans eine unerwartete Nachricht gewesen sein. In der Sendung Die Abrechnung - Der Promi-Showdown teilte der 27-Jährige, der von 2022 bis 2023 mit Ricarda Raatz (33) liiert war, im vergangenen November die freudige Botschaft mit. Öffentlich tritt Leandra nur selten an der Seite von Maurice auf und hält viele Details ihres Alltags meistens zurück – umso bemerkenswerter wirkt nun ihre Offenheit. Die Influencerin teilt auf Social Media häufig Einblicke in Fitness, Mode und Beauty-Routinen, achtet dabei jedoch darauf, Grenzen zu ziehen und persönliche Themen nur dann anzusprechen, wenn sie sich damit wohlfühlt.

Anzeige Anzeige

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn

Anzeige Anzeige

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Anzeige