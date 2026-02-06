Nanu: So will Maurice Dziwak "Promis unter Palmen" gewinnen

Maurice Dziwak (27) wagt das nächste große TV-Abenteuer: Der Realitystar ist in der neuen Staffel von Promis unter Palmen zu sehen und musste sich dort einem knallharten Konkurrenzkampf unter der Sonne stellen. Kurz vor der Ausstrahlung hat der 27-Jährige jetzt mit Promiflash über seine Zeit in der Show gesprochen – und überrascht mit einer klaren Haltung. Statt komplizierter Allianzen oder ausgeklügelter Spielzüge setzte er nach eigenen Angaben auf eine einzige Sache: sich selbst. "Ich bin ohne Strategie reingegangen", betont er im Interview und macht damit deutlich, dass er sich bewusst gegen ein taktisches Vorgehen entschieden hat.

Im Gespräch erklärt Maurice genauer, was hinter seinem Plan ohne Plan steckte. Er habe sich vorgenommen, im Palmen-Paradies genauso aufzutreten wie im echten Leben. "Ich habe mir gesagt, Maurice, sei so, wie du bist, entweder das klappt oder nicht", erzählt der ehemalige Forsthaus Rampensau Germany-Kandidat offen. Verstellen kam für ihn nicht infrage, weil das auf Dauer ohnehin nicht funktioniere. "Verstellen bringt nichts. Ich finde mich cool, so wie ich bin und deswegen bin ich auch so weit gekommen, weil ich mir selbst treu geblieben bin. Deswegen bleibt das auch immer so", führt er weiter aus. Authentizität und Ehrlichkeit seien für ihn die Schlüssel, mit denen er in dem Format überzeugen will.

Wie sich Maurice am thailändischen Traumstrand schlägt, können die Fans schon bald auf dem Bildschirm verfolgen. Ursprünglich sollte die neue Staffel bereits am 9. Februar starten. Doch der Sender verschob den offiziellen Starttermin auf den 16. Februar 2026. Wer nicht genug davon bekommt, für den gibt es die neuen Folgen nicht nur im klassischen TV, sondern auch im Streaming-Angebot von Joyn. Senderchef Marc Rasmus verspricht im Vorfeld: "Mit 'Promis unter Palmen' eröffnet Sat.1 das Reality-Jahr mit einem echten Knaller."

Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Joyn Frank Dziwak und Maurice Dziwak bei "Forsthaus Rampensau", 2025

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel