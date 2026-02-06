Für Tochter: Giuliano Hediger will sich mit Ariel versöhnen

Giuliano Lorenzo Hediger überrascht seine Fans mit versöhnlichen Worten: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram verrät der Realitystar, was er sich für 2026 wünscht – und stellt dabei seine Familie radikal in den Mittelpunkt. Obwohl er und Dschungelkandidatin Ariel sich in den vergangenen Tagen und Wochen eine öffentliche Schlammschlacht geliefert hatten, spricht Giuliano nun von einem ganz neuen Ziel: Er wolle mit seiner Ex-Partnerin "ein Team werden", erklärt er seinen Followern. Im Fokus steht dabei die gemeinsame Tochter Ileyna, für die er sich endlich Ruhe und Harmonie zwischen den getrennten Eltern erhofft.

Dass ihm viele diesen plötzlichen Kurswechsel nicht abnehmen, scheint Giuliano bewusst. "Für alle, die jetzt denken: 'Mit Ariel ein Team? Niemals.' Das kann ich verstehen", schrieb er, setzte aber nach, dass er nicht aufgeben wolle. Er wünsche sich, alles Schlechte hinter sich zu lassen, und hielt fest: "Wir haben beide Fehler gemacht." Ziel sei ein gutes, streitfreies Verhältnis als Eltern – ohne "Krieg" und ohne die Erwartung, beste Freunde werden zu müssen. Damit schlägt der junge Vater einen Ton an, der nach Monaten öffentlicher Streitigkeiten aufhorchen lässt und die Priorität klar macht: die kleine Ileyna, für die beide eine verlässliche Basis schaffen wollen.

In der Vergangenheit äußerte sich Giuliano nicht immer positiv über Ariel. Erst kürzlich bezog er sich auf ihr polarisierendes Verhalten im Dschungelcamp und erklärte: "Draußen ist sie noch extremer, deshalb habe ich nichts anderes erwartet." Doch nun zeigt sich der Influencer gereift und beinahe selbstkritisch: Er signalisiert Bereitschaft, alte Differenzen hinter sich zu lassen. Abseits der Reality-Welt scheint der Fokus des Vaters inzwischen stärker auf familiären Zusammenhalt und einem friedlichen Alltag zu liegen – ein Schritt, der von vielen seiner Fans in den sozialen Netzwerken positiv aufgenommen wurde.

