So viel hat Maurice Dziwaks Frau durch das Baby zugenommen

Reality-TV-Star Maurice Dziwak (27) schwebt momentan im absoluten Familienglück. Kürzlich wurde der Reality-TV-Star zum zweiten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Leandra hat er nun zwei Kinder und könnte kaum glücklicher sein. In einer Fragerunde auf Instagram gewährte Leandra kürzlich persönliche Einblicke in ihre Schwangerschaft und sprach offen über Veränderungen ihres Körpers. Dabei verriet sie auch, wie viel sie während ihrer zweiten Schwangerschaft zugenommen hat: "Ich habe in der Schwangerschaft ca. 27 Kilo zugenommen."

In der Fragerunde teilte Leandra weitere Details zu ihrer aktuellen Situation. Ihr Wohlfühlgewicht liege bei 70 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,71 Metern. Sie habe jedoch nach der Geburt bemerkt, wie schnell die überschüssigen Kilos teilweise verschwunden seien. Dennoch passe sie nun nicht mehr in ihre alten Hosen und müsse sich eine neue Garderobe zulegen. "Das kann bei mir aber auch an meiner Appetitlosigkeit liegen", erklärte sie, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, sich übermäßig mit ihrem Körpergewicht zu beschäftigen. Vielmehr riet sie ihren Followerinnen: "Jeder Körper ist anders, bitte vergleicht euch nicht."

Privat scheinen Maurice und Leandra ein harmonisches Team zu sein, das dem Alltagschaos mit zwei kleinen Kindern gewachsen ist. Seit ihrer ersten Schwangerschaft gibt Leandra regelmäßig authentische Einblicke in ihr Leben als Mutter und Partnerin eines bekannten Reality-Stars. Mit ihrer offenen und ungeschönten Art hat sie sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auch Maurice, der durch seine TV-Auftritte bekannt wurde, betont in Interviews und Posts immer wieder, wie stolz er auf seine kleine Familie sei. Die Geburt des zweiten Kindes dürfte diesen Zusammenhalt weiter gestärkt haben.

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

