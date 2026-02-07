Baby zahnt: Brittany Mahomes teilt süßen Kuschel-Moment

Brittany Mahomes gewährte ihren Fans einen Einblick in ihren Alltag als dreifache Mutter. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Video ihrer kleinen Tochter Golden (1), die gerade mit den Herausforderungen des Zahnens kämpft. In einem niedlichen Tragetuch mit Leopardenmuster kuschelte sich die Kleine an die Brust ihrer Mama, während sie eine Selleriestange in der Hand hielt. Dazu schrieb Brittany: "Zahnende Babys verlangen nach Kuscheleinheiten und Sellerie."

Erst vor Kurzem hatte die Familie einen großen Meilenstein gefeiert: Golden wurde am 12. Januar ein Jahr alt. Brittany zeigte dazu auf Instagram eine fröhliche Party-Montage. Darin strahlt Golden mit einer süßen Krone und einem pinken Geburtstagskuchen mit Erdbeeren um die Wette. An ihrer Seite: ihre großen Geschwister Sterling Skye (4) und Patrick "Bronze" Lavon III (3) sowie Papa Patrick Mahomes (30), Star-Quarterback der Kansas City Chiefs. Der NFL-Star verbringt derzeit vermehrt Zeit zuhause, da er sich von einer Operation am Kreuzband und Seitenband erholt.

Brittany und Patrick lernten sich bereits in der Highschool kennen und sind seit 2022 verheiratet. Mit drei Kindern sei die Familie momentan komplett, verriet Brittany im vergangenen Jahr im Podcast "WHOOP". "Ich meine, man kann nie wirklich sagen, dass man fertig ist, aber ich denke, drei reichen mir völlig", erklärte sie. Statt weiterer Baby-Pläne stehen für das Paar derzeit offenbar vor allem gemeinsame Alltagsmomente im Mittelpunkt.

Getty Images Brittany Mahomes beim Kansas City Chiefs Super Bowl Ceremony Red Carpet in Kansas City, 2024

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes' Tochter Golden, Februar 2026

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern Sterling Skye, Patrick "Bronze" Lavon und Golden Raye

