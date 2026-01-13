Patrick & Brittany Mahomes feiern Goldens ersten Geburtstag

Großer Tag für die kleinste Mahomes: Am Montag, 12. Januar, feierten Brittany (30) und Patrick Mahomes (30) den ersten Geburtstag ihrer Tochter Golden – und ließen ihre Fans via Instagram ganz nah dabei sein. Die Social-Media-Queen teilte ein süßes Montage-Video von der Party, auf der Golden im gelben Kleid strahlte, zwischendurch mit orangefarbenen Blumen-Sonnenbrillen posierte und eine kleine Krone mit einer Eins trug. Gefeiert wurde im Kreis von Familie und Freundinnen und Freunden, während Papa Patrick mit seiner Jüngsten herumalberte. "Meine Kleine ist EINS", schrieb Brittany in ihrer Story, dazu Tränen-Emojis; später legte sie nach: "Unsere Golden haben wir mit der besten Crew gefeiert".

Die Party stand ganz im Zeichen eines fröhlichen Blumenmottos. In dem Clip ging es für die Kids auf die Rutsche, ins Bällebad und auf die Hüpfburg. Es gab Zuckerwatte für alle und für das Geburtstagskind einen Kuchen mit rosafarbenem Frosting und Erdbeeren. Zu sehen waren auch Goldens Geschwister Sterling Skye (4) und Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III (3), die sich durch die Süßigkeiten naschten und zwischen Ballons und Konfetti herumtobten. In einer Boomerang-Story zeigte Brittany außerdem einen innigen Mama-Tochter-Moment. "Dieses kleine Mädchen ist pure Freude", schrieb die frühere Fußballerin und markierte Patrick mit Sternchen- und Sonnen-Emoji.

Abseits der bunten Ballons ist der Familienalltag der Mahomes fest in Bildern verankert: Zu Weihnachten posierte die Fünferbande im Partnerlook vor dem Baum, die Kinder knuddelten den Weihnachtsmann, und Golden trug ein winziges Santa-Hütchen. Solche Schnappschüsse gehören bei Brittany längst dazu, ebenso wie kleine Einblicke in Routinen mit Sterling und Bronze. Zwischen Football-Terminen und Kindertrubel finden Brittany und Patrick immer wieder Momente zu dritt mit Golden – mal beim Kuscheln, mal beim Spielen. Und wenn es mal turbulenter wird, helfen klare Prioritäten: Familienzeit, Erinnerungen festhalten, das gemeinsame Lachen im Mittelpunkt.

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern Sterling Skye, Patrick "Bronze" Lavon und Golden Raye

Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids, Dezember 2025