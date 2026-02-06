Dreifachmama Brittany Mahomes begeistert bei Bikini-Shooting

Brittany Mahomes hat mit ihrem neuesten Sports-Illustrated-Cover alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Ehefrau von NFL-Star Patrick Mahomes (30) posierte für das Bikini-Shooting in einem roten Zweiteiler mit auffälligen weißen Akzenten und präsentierte dabei nicht nur ihre durchtrainierte Figur, sondern auch ein neues Tattoo, das den Umriss der Gesichter ihrer drei Kinder zeigt. Die Fotos wurden auf Captiva Island in Florida aufgenommen und sorgen dank Strand-Vibes im anstehenden Super-Bowl-Monat für reichlich Glamour. Auf Instagram veröffentlichte die stolze Dreifachmama das Bild, das Patrick prompt in seinen Stories teilte, unterlegt mit mehreren Herzaugen-Emojis, wie HELLO! berichtet.

Die 30-Jährige, die 2024 erstmals für die Sports-Illustrated-Reihe posierte, zeigte sich bei der neuesten Fotoproduktion in vielfältigen Outfits, darunter ein eleganter schwarzer Einteiler und ein weiteres rotes Bikini-Set, das die Farben von Patricks Team, den Kansas City Chiefs, aufgriff. Brittany, die selbst eine ehemalige Profisportlerin ist, posierte gemeinsam mit anderen Partnerinnen bekannter NFL-Spieler für das Shooting. Sports Illustrated beschrieb das Styling als eine Mischung aus verspielter Lebendigkeit und zeitloser Eleganz. Besonders erfreut zeigten sich die Fans auch über die Hommage an ihre Kinder, die durch das neue Tattoo symbolisiert wird.

Im Privatleben wirkt die Familie Mahomes ausgeglichen und glücklich. Erst kürzlich feierten Brittany und Patrick mit viel Liebe den ersten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Golden Raye. Auch die beiden älteren Kinder, Sterling Skye und der kleine Patrick "Bronze", sind zentrale Figuren in Brittanys Social-Media-Auftritt. Für sie steht ihr Familienglück ebenso im Mittelpunkt wie ihre Karriere als Geschäftsfrau und Model. Mit ihrem stylischen Sports-Illustrated-Shooting beweist Brittany einmal mehr, dass sie mühelos ihre Rolle als Unternehmerin, Mutter und Trendsetterin miteinander vereint – und dabei viele Menschen inspiriert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Mahomes 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York