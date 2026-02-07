Dieser Thriller aus 2007 feiert plötzlich Netflix-Erfolg

Der Mystery-Thriller "Awake" aus dem Jahr 2007 erlebt derzeit ein überraschendes Comeback und kletterte in den Netflix-Charts auf Platz zwei. Im Zentrum des Films steht der junge Milliardärserbe Clay Beresford, gespielt von Hayden Christensen (44), der aufgrund eines lebensbedrohlichen Herzfehlers eine Transplantation benötigt. Während der Operation erfährt Clay jedoch ein seltenes medizinisches Phänomen, das laut Kino.de als intraoperative Wachheit bezeichnet wird: Trotz Narkose bleibt er bei vollem Bewusstsein. Dabei kommt ein mörderisches Komplott ans Licht – inszeniert von seiner Verlobten, dargestellt von Jessica Alba (44).

Der von Joby Harold geschriebene und inszenierte Film kombiniert psychologische Spannung mit düsteren Bildern und emotionaler Intensität. Trotz alledem sind die Meinungen gespalten: Während Rotten Tomatoes auf Grundlage von Zuschauerbewertungen eine passable Wertung von 55 Prozent verzeichnet, vergibt die Fachpresse lediglich 23 Prozent. Stimmen aus der Community beschreiben den Thriller als "ausgefallen" und "absurd", manche sehen ihn aber dennoch als unterhaltsam an. Andere wiederum bezeichnen "Awake" als "Zeitverschwendung" und kritisieren insbesondere die schauspielerische Leistung von Jessica deutlich.

Doch nicht nur "Awake" feierte ein überraschendes Streaming-Comeback. Auch das Romantikdrama "Für immer Liebe" aus dem Jahr 2012 kletterte in den vergangenen Tagen in die Netflix-Charts und löste einen neuen Hype aus. Die Geschichte handelt von Paige und Leo, deren Beziehung nach einem tragischen Unfall auf eine harte Probe gestellt wird. Die Bewertungen fielen gemischt aus: Während die Fachpresse auf Rotten Tomatoes nur 30 Prozent vergab, zeigte sich das Publikum mit 63 Prozent deutlich begeisterter.

Imago Hayden Christensen als Clay Beresford und Jessica Alba als Sam Lockwood im Film "Awake", 2007

Getty Images Jessica Alba auf dem Red Carpet der Eröffnungsnacht von "Giant" beim Red Sea International Film Festival in Jeddah

Getty Images Premiere von "Für immer Liebe" in Hollywood 2012: Channing Tatum und Rachel McAdams