Neuer Style? Rapper Bushido muss jetzt eine Brille tragen

Bushido (47) steht nun vor einem doppelten Neustart: In wenigen Wochen will der Rapper nach fast 28 Jahren Karriere endgültig das Mikrofon aus der Hand legen, und nun kommt auch noch eine ganz persönliche Alltagsveränderung hinzu. Wie seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) jetzt in ihrer Instagram-Story verrät, waren sie und der Musiker kürzlich beim Augenarzt. Bushido erzählt im Clip: "Und was haben wir beide bekommen? Brillen-Rezepte!" Ganz glücklich ist der Rapper damit allerdings noch nicht: Die Übergangsbrille findet Bushido "fürchterlich". Trotzdem soll es schon bald ein Modell geben, mit dem er sich wohler fühlt.

Nach seiner Rapkarriere steht für den Musiker laut Raptastisch nun vor allem seine Familie im Mittelpunkt. Bushido möchte wohl mehr Zeit zu Hause verbringen, für die gemeinsamen Kinder da sein und den Alltag bewusst genießen, statt ständig auf Tourneen und im Studio eingespannt zu sein. Gleichzeitig denkt das Paar gerade über weiteren Nachwuchs nach. Wie Anna-Maria kürzlich auf Instagram erzählte, sind sie bereits im Austausch mit einer Agentur aus Los Angeles, die auf Leihmutterschaften spezialisiert ist, um ihren Familienplan bestmöglich zu realisieren.

Privat wirken Bushido und Anna-Maria derzeit so eng wie lange nicht mehr. Die Influencerin zeigte sich zuletzt immer wieder emotional und betonte öffentlich, wie dankbar sie für ihre gemeinsame Geschichte und ihre große Familie ist. Nach turbulenten Zeiten, in denen das Paar auch schwierige Phasen bewältigen musste, scheint der Fokus jetzt klar auf Zusammenhalt zu liegen. Es bleibt also abzuwarten, wie es für die große Familie weitergeht – und ob sich das Paar bald mit seinen neuen Brillenmodellen zeigen wird.

Anzeige Anzeige

Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026